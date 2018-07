AZ en ADO in gesprek over Johnsen, Vitesse haalt Doekhi van Ajax

Het WK in Rusland nadert stiekem zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

Vitesse haalt Doekhi

Danilo Doekhi is de zevende aanwinst voor Vitesse. De 20-jarige verdediger, die afgelopen seizoen deel uitmaakte van de selectie van Jupiler League-kampioen Jong Ajax, maakt de overstap naar Arnhem. Doekhi (een neef van Winston Bogarde) heeft bij Vitesse een contract voor vier seizoenen ondertekend.

Lees ook Canales naar Real Betis, Van der Heijden naar Carpi in Serie B Lees meer

Vitesse staat nu op zeven nieuwelingen. De club uit Arnhem haalde in deze zomer eerder al Khalid Karami (Excelsior), Rasmus Thelander (FC Zürich), Oussama Darfalou (RMC Algier), Max Clark (Hull City), Jake Clarke-Salter (gehuurd van Chelsea) en Matus Bero.

Doekhi sluit snel aan bij Vitesse. Hij meldt zich donderdag op het trainingskamp van Vitesse in Oostenrijk.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

PSV legt talent Gakpo langer vast

PSV heeft aanvaller Cody Gakpo langer aan de club gebonden. De landskampioen heeft het contract van de negentienjarige Eindhovenaar opengebroken en verlengd tot medio 2022. In de nieuwe verbintenis is een optie opgenomen voor nog een extra jaar.

De nieuwe hoofdcoach Mark van Bommel hevelde Gakpo vorige week over naar de A-selectie. Vorig jaar behoorde hij nog tot de PSV-selectie onder 19. ,,Het is een ontzettend mooi jaar geweest waarin veel is gebeurd'', liet Gakpo weten. ,,Maar er komt nog heel veel meer aan en daar richt ik me op dit moment op. Ik ben nu echt bezig met de voorbereiding. Voetballen in het PSV-stadion is waar het allemaal om gaat. Ik wil er een prachtig jaar van maken.''

Gakpo maakte vorig seizoen zijn debuut in de eredivisie in de gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord in De Kuip (1-3).

Transfer Ambrose naar Bordeaux afgeketst

De transfer van Thierry Ambrose naar Girondins de Bordeaux is voorlopig van de baan, omdat de Franse subtopper geen garanties kon afgeven. Derhalve staat Ambrose woensdag op het veld van de Etihad Campus waar hij voorlopig met Manchester City traint in afwachting van zijn toekomst. Evenals de Spanjaarden Manu García en Paolo Fernandes, hoewel Fernandes op de nominatie staat om terug te keren naar Breda. García gaat een dezer dagen in conclaaf met de Engelse beleidsbepalers om de te varen koers te bepalen.

Het management van Ambrose stippelt met City momenteel een nieuwe route uit. Een overstap naar de Championship (Engelse eerste divisie ) of Ligue 1 zijn de meest voor de hand liggende opties. Bordeaux wordt het dus voorlopig niet, omdat die club wacht op een verkoop van Malcolm aan Internazionale. De Italianen zijn echter ook in de race voor Ajacied David Neres.

Volledig scherm © Pro Shots

Johnsen moet Weghorst vervangen

Bjørn Johnsen (26) lijkt de nieuwe spits van AZ te worden. AZ en Johnsen’s club ADO zijn momenteel in gesprek over een overgang van de Noor die vorig seizoen goed was voor negentien doelpunten in de eredivisie. Johnsen. AZ richtte zich aanvankelijk op andere alternatieven om de naar VfL Wolfsburg vertrokken Wout Weghorst te vervangen maar is nu toch uitgekomen bij Johnsen. De Noord, die pas één seizoen bij ADO voetbalde, zal in Alkmaar de concurrentie aan moeten gaan met jeugdexponent Myron Boadu en de nog geblesseerde Tsjech Ondrej Mihalík terwijl Fred Friday ook nog steeds onder contract staat in Alkmaar.

Volledig scherm © Pro Shots

Willem II presenteert Griekse aanwinst

De komst van de Griekse aanvaller Dimitris Kolovos van KV Mechelen zat er al een tijdje aan te komen, maar Willem II heeft de transfer nu ook wereldkundig gemaakt. Dat deden de Tilburgers met een bijzonder fraai filmpje. Kolovos wordt door Willem II voor een jaar gehuurd van de Belgen.

NEC haalt Kvida

NEC neemt de centrale verdediger Josef Kvida over van PEC Zwolle. De 21-jarige Tsjech speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Almere City, onder de huidige NEC-trainer Jack de Gier.

PEC Zwolle nam Kvida in 2015 over van het Tjechische Pribram. Hij brak echter niet door in Zwolle. Vorig seizoen speelde hij 24 duels in de eerste divisie voor Almere City. Hoewel hij nog een doorlopend contract had bij PEC Zwolle, komt Kvida transfervrij over van de eredivisieclub.

Volledig scherm Josef Kvida (links) tegen Vitesse. © ANP Pro Shots

Inter lijft Argentijnse spits Martínez in

Internazionale heeft de transfer van de Argentijnse spits Lautaro Martínez afgerond. De 20-jarige aanvaller heeft na maanden van onderhandelingen zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf jaar.

De club uit Milaan betaalt naar verluidt een bedrag van 23 miljoen voor Martínez, die ook al zijn opwachting maakte in de nationale ploeg. Martínez komt over van Racing Club de Avellaneda, waar hij vorig jaar achttien keer scoorde in 28 wedstrijden.

Inter verzekerde zich op de valreep van deelname aan de Champions League. De club eindigde op de vierde plek in de Serie A en hield Lazio op basis van het onderlinge resultaat achter zich.

Real Madrid: Geruchten over Mbappé onzin

Volledig scherm Kylian Mbappe is een van de uitblinkers op het WK. © Getty Images Real Madrid heeft een verklaring naar buiten gebracht waarin het ontkent dat het bezig is met het aantrekken van Kylian Mbappé. Er gingen geruchten dat 'De Koninklijke' de Franse tiener voor een recordbedrag van 270 miljoen euro wilde overnemen van Paris Saint-Germain.



,,De afgelopen uren is er informatie gepubliceerd die absoluut niet klopt", valt te lezen in een bericht op de website van de winnaar van de Champions League. ,,Real heeft noch Mbappé noch Paris Saint-Germain een aanbieding gedaan en betreurt dat dit soort informatie wordt verspreid."



De 19-jarige Mbappé staat met Frankrijk in de kwartfinales van het WK. In de achtste finales tegen Argentinië was de middenvelder de man van de wedstrijd met twee goals.



Tegelijkertijd gaan er ook geruchten dat Cristiano Ronaldo Real gaat verlaten. Hij wordt in verband gebracht met Juventus. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Vitesse zet verdediger Faye op transferlijst

Volledig scherm Lassana Faye vorig seizoen in duel met FC Groningen-speler Ritsu Doan. © ANP Pro Shots Vitesse heeft Lassana Faye op de transferlijst geplaatst. De Rotterdammer gaat niet mee op het trainingskamp van de Arnhemse eredivisionist naar Oostenrijk. De Russische trainer Leonid Sloetski laat de linksbenige back thuis.



Faye (20) kwam vorig jaar onder trainer Henk Fraser toto achttien wedstrijden in de eredivisie voor Vitesse. Daarnaast speelde hij vijf duels mee in de Europa League. Hij pakte zijn kans, nadat Arnold Kruiswijk geblesseerd afhaakte en Alexander Büttner kampte met fitheidsproblemen.



Nu is de concurrentie groot voor Faye. Büttner is topfit, terwijl Vitesse ook Max Clark nog heeft aangetrokken. Sloetski geeft op links de voorkeur aan dat duo. Voor Faye is geen plaats in de selectie.

'Franse back Pavard over jaar naar Bayern'

Volledig scherm Benjamin Pavard is door het dolle heen na zijn schitterende dropkick tegen Argentinië. © AFP De Franse verdediger Benjamin Pavard zal over een jaar overstappen van VfB Stuttgart naar Bayern München. Volgens Sport Bild heeft de Zuid-Duitse club dan de vereiste 35 miljoen over voor de international die indruk maakt op het WK in Rusland. Eerder liet Stuttgart al doorschemeren dat Pavard voor geen geld te koop is dit jaar.



Pavard heeft onder meer door zijn schitterende doelpunt voor Frankrijk in de achtste finales tegen Argentinië interesse bij tal van topclubs opgewekt. Volgens L'Équipe staan de clubs in de rij voor de verdediger met het verwoestende schot: naast Bayern zouden ook RB Leipzig en Borussia Dortmund in hem geïnteresseerd zijn.

Komt Janmaat, gaat El Ahmadi?

Feyenoord aast op Daryl Janmaat als nieuwe rechtsback. De international en verdediger van het Engelse Watford staat open voor een terugkeer naar de Kuip, waar hij tussen 2012 en 2014 al speelde. En gaat Karim El Amadi Rotterdam verlaten? Lees hier meer.

Gabi in tranen weg bij Atlético Madrid

Volledig scherm Gabi. © EPA Atlético Madrid-aanvoerder Gabi heeft tijdens een persconferentie in het Estadio Wanda Metropolitano afscheid genomen van zijn team. De 34-jarige middenvelder zet zijn loopbaan voort bij Al-Sadd in Qatar.



,,Dit is een heel emotionele dag", verklaarde Gabi. ,,Ik speelde achttien jaar voor de club van mijn leven. Het heeft me veel gekost om te bereiken wat ik bereikt heb. Daarom voel ik me bevoorrecht. Ik heb erger dan wie ook afgezien bij nederlagen, maar kon blij zijn als een kind met overwinningen'', verklaarde Gabi, die voluit Gabriel Fernandez heet.

Gabi debuteerde in 2004 voor Atlético en speelde verder kort voor Getafe en vier seizoen voor Real Zaragoza. De middenvelder veroverde met Atlético één Spaanse titel, tweemaal de Europa League, een Europese supercup, een Copa del Rey en een Spaanse supercup. In totaal speelde hij 417 wedstrijden voor de tweede Madrileense club.

PSV heeft oogje op Erick Gutiérrrez

Volledig scherm Erick Gutiérrrez. © Getty Images PSV heeft zich volgens Mexicaanse media opnieuw gemeld voor Erick Gutiérrrez. De middenvelder van Pachuca én het Mexicaanse nationale elftal kan kiezen tussen de Nederlandse landskampioen en Chivas uit zijn geboorteland, maar zijn club is nog niet tevreden met het aanbod van beide clubs. De 23-jarige Gutiérrez behoorde tijdens het WK tot de selectie van El Tri, maar maakte geen speelminuten tijdens de vier duels van Mexico.

Hannes Halldorsson naar Qarabag

Voormalig NEC-keeper Hannes Halldorsson zet zijn carrière voort in Azerbeidzjan. De international van IJsland, die tijdens het WK drie keer in actie kwam, verlaat de Deense club Randers FC. Halldorsson was in het seizoen 2015-2016 maar kort actief voor NEC. Na een uitstekende start raakte hij zwaar geblesseerd, waarna de Nijmegenaren Brad Jones als vervanger aantrokken.