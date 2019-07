AZ en FC Utrecht stellen hitteplan in werking tijdens EL-wedstrijden

,,Omdat er temperaturen van ruim boven de 30 graden worden verwacht, zorgt AZ voor extra waterpunten in en rondom het stadion”, meldt AZ op de website. In alle hoeken van het stadion zijn waterpunten geplaatst. AZ adviseert toeschouwers om zoveel mogelijk in de schaduw te gaan zitten, een pet te dragen en zich goed in te smeren. De wedstrijd begint om 20.30 uur.