AZ gaat tegen ManUnited voor de groepszege

Ronaldo even helemaal klaar met veldbetre­ders: ‘Maar de ergernis is gezakt’

8:32 Bayer Leverkusen kan een flinke straf van de UEFA tegemoetzien. Tijdens de laatste groepswedstrijd in de Champions League, thuis tegen Juventus, wisten heel wat fans op het veld te komen. Ze renden allemaal naar Cristiano Ronaldo, de Portugese vedette van ‘Juve’, die even helemaal klaar was met de opdringerige fans.