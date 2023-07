AZ haalt al 45 miljoen euro binnen met transfers: linksback Milos Kerkez naar Premier League

Bij de club uit het zuiden van Engeland wordt Kerkez teamgenoot van Marcos Senesi en Justin Kluivert. De Argentijnse verdediger kwam vorig jaar voor 15 miljoen euro over van Feyenoord. Kluivert werd drie weken geleden voor 11,2 miljoen euro overgenomen van AS Roma, dat hem de afgelopen jaren verhuurde aan RB Leipzig, OGC Nice en Valencia.

Bournemouth werd vorig seizoen vijftiende in de Premier League. Na het snelle ontslag van coach Scott Parker (na vier duels) nam zijn assistent Gary O’Neil het over. Hij loodste The Cherries vrij overtuigend naar handhaving, maar werd op 19 juni toch ontslagen. De Baskische coach Andoni Iraola, die overkwam van Rayo Vallecano, werd kort daarna gepresenteerd als zijn opvolger. Bournemouth speelt in de voorbereiding nog tegen Southampton, Atalanta en FC Lorient. Op zaterdag 12 augustus staat de eerste competitiewedstrijd tegen West Ham United op het programma, de club waarvan Kerkez vorig seizoen met AZ verloor in de halve finales van de Conference League. Daarna wachten voor Bournemouth duels met Liverpool (uit) en Tottenham Hotspur (thuis).

Kerkez kwam op 29 januari 2022 voor 1,2 miljoen euro over van AC Milan, waar hij anderhalf jaar in de jeugd speelde. De geboren Serviër speelde het eerste halfjaar vooral nog in Jong AZ, maar kende afgelopen seizoen zijn doorbraak. Kerkez had nog een contract tot medio 2026 bij AZ. De aanvallend ingestelde linksback, die de naar Ajax vertrokken Owen Wijndal vorig seizoen uitstekend opvolgde, was in 57 wedstrijden goed voor vijf doelputen en acht assists.

AZ verkocht deze zomer al voor zo'n 45 miljoen euro. Voor de verkoop van Reijnders (20 miljoen euro) en Kerkez (18 miljoen euro) werd ook Sam Beukema al verkocht. De verdediger uit Deventer ging voor 7 miljoen euro naar Bologna. De club uit Alkmaar gaf pas 5,5 miljoen euro uit aan de nieuwe backs Denso Kasius (Bologna) en David Möller Wolfe (SK Brann). De 21-jarige Noor is de beoogde opvolger van Kerkez op de linkerflank.

Kerkez: ‘Mijn tijd bij AZ is onvergetelijk’

,,Ik vind het heel erg jammer dat ik deze mooie club ga verlaten”, zegt Kerkez in zijn afscheidsinterview op de site van AZ. ,,Helemaal omdat mijn carrière hier begon te groeien. Eerst tijdens de wedstrijden van Jong AZ en daarna met het eerste. Ik heb mijzelf hier kunnen ontwikkelen tot de speler die ik nu ben. Iedereen heeft me hier echt geaccepteerd. Mijn tijd bij AZ is onvergetelijk. Ik wil de fans en alle medewerkers bedanken. AZ en de fans zitten voor altijd in mijn hart.”

,,Milos heeft zich in korte tijd ontzettend goed ontwikkeld. Het is bewonderenswaardig om te zien hoe snel hij zulke grote stappen heeft gemaakt", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. ,,Net als bij Tijjani, was dit seizoen het jaar van zijn doorbraak. Zijn tomeloze energie en drive waren prettig om in de groep te hebben. Na zo’n ontwikkeling was het voor ons geen verrassing dat meerdere clubs geïnteresseerd waren. We blijven Milos volgen in zijn carrière en wensen hem veel succes in Engeland.”

