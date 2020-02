AZ hoopt voor return bij LASK op Antwerp-scenario

AZ kon in dat duel bouwen op een goede teamspirit. Diezelfde spirit zag Dani de Wit vandaag ook. ,,We bleven hopen en vechten op een goed resultaat. Dat het er allemaal niet zo sprankelend uitzag, snap ik dan ook wel weer.”



Volgens doelman Marco Bizot moeten matige wedstrijden ook gewonnen worden. ,,Dan maakt het even niet uit hoe het eruit ziet.”



De Wit vermoedt dat slechts een overwinning volgende week in Oostenrijk goed is voor de kwalificatie voor de achtste finales. ,,We zullen daar moeten voortborduren op de strijd die we vandaag hebben laten zien.”



AZ hoopt met het gelijkspel, de mindere fase na de bekeruitschakeling en enkele eredivisiezepers achter zich te hebben gelaten. ,,Het was alweer veel beter dan tegen Twente toen we niet goed speelden en terecht hebben verloren.”