‘AZ moet met serieus bod komen op Johnsen’, Liverpool strikt Shaqiri

Het WK in Rusland nadert zijn ontknoping, maar de meeste clubs zijn alweer druk bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In onze rubriek TransferTalk houden we deze zomer alle geruchten en voltooide transfers bij.

ADO wijst bod AZ op Johnsen af

ADO Den Haag laat spits Bjørn Johnsen niet zomaar naar AZ vertrekken. De club heeft een eerste bod van de Alkmaarders op de topscorer afgewezen. ,,Ik vind dat wij een speler niet voor een fooi de deur uit moeten laten gaan’’, aldus trainer Fons Groenendijk. ,,Bjørn is onze eerste spits. Een club als AZ, die alles voor de hoofdprijs wil verkopen, zal met een serieus bod moeten komen. Hij is voor ons een cruciale speler.’’

ADO boekte vanavond een 10-0 oefenzege op De Jonge Spartaan. Johnsen bleef vanwege enkelklachten aan de kant.

Volledig scherm © Pro Shots

Kadioglu van NEC naar Fenerbahçe

Ferdi Kadioglu (18) ruilt eerstedivisionist NEC in voor de Turkse topclub Fenerbahce. De jeugdinternational is met zijn ouders en zaakwaarnemer in Istanbul voor de laatste formaliteiten, melden Turkse media.

Kadioglu wordt al langer gelinkt aan Turkse topclubs, waaronder de club van de Nederlandse trainer Philip Cocu.

Het talent speelde twee seizoenen in de hoofdmacht van NEC. Hij speelde 27 duels in de eredivisie en 34 in de eerste divisie. Begin vorig seizoen verlengde de middenvelder zijn contract bij NEC tot 2021.

Volledig scherm © Pro Shots

Shaqiri verruilt Stoke voor Liverpool

FC Liverpool legt 15 miljoen euro neer voor Xherdan Shaqiri. De 26-jarige Zwitser was met Stoke City uit de Premier League gedegradeerd. De 74-voudig international (21 doelpunten) brak door bij FC Basel en verdiende daar een transfer naar Bayern München. Bij de Duitse topclub wist Shaqiri echter geen vaste waarde te worden. Begin 2015 stapte de aanvallende middenvelder over naar Internazionale, maar een half jaar later ging hij al weer naar Stoke City. Ondanks de degradatie was Xhaqiri zelf afgelopen seizoen belangrijk met acht doelpunten en zeven assists. Op het WK bereikte hij met Zwitserland de achtste finales, waarin Zweden te sterk bleek.

Shaqiri is na Naby Keïta en Fabinho de derde aanwinst voor Liverpool. Hij krijgt het rugnummer 23 bij de club van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

Liverpool FC on Twitter Welcome @XS_11official! 😁 https://t.co/jj6NyNDEXs #XS23

Carvalho kiest voor Real Betis

De Portugese international William Carvalho verhuist naar Real Betis. De 47-voudig international, onderdeel van het Portugese elftal dat in 2016 de Europese titel veroverde, verbond zich voor vijf jaar aan de Spaanse club. Carvalho, die op het WK met Portugal in de achtste finale werd uitgeschakeld door Uruguay, komt over van Sporting Portugal.

De geboren Angolees (26 jaar) is een van de vele spelers die aan het einde van afgelopen seizoen een transferverzoek indiende bij Sporting. Na de gewelddadige aanval van hooligans op het trainingscomplex van de club wil bijna het volledige basisteam weg uit Lissabon, onder wie ook spits Bas Dost.

Tegenover de komst van Carvalho bij Real Betis staat het vertrek van aanvaller Rubén Castro. De 37-jarige Spanjaard speelde acht jaar in het groen-wit en is met 148 doelpunten de clubtopscorer aller tijden. Castro keert terug naar zijn jeugdliefde Las Palmas.

Real Betis Balompié on Twitter 📣 OFICIAL | El #RealBetis se refuerza con el internacional portugués William Carvalho ✍ ¡Bienvenido, @wllmcarvalho14! 😀👏 ➡ https://t.co/GXyyaEa7rA #Carvalho2023

Real heeft geen plannen met Neymar

Real Madrid is niet van plan om Neymar aan te trekken. Dat benadrukt de winnaar van de Champions League in een bericht op de website, waarmee het een einde wil maken aan de constante geruchtenstroom. ,,Real Madrid heeft niet de intentie om een bod uit te brengen op Neymar'', schrijft de Spaanse club. ,,We hebben een uitstekende relatie met Paris Saint-Germain. Dus als we een speler van hen willen hebben, zullen we altijd eerst de club benaderen.''

De Braziliaanse aanvaller verhuisde vorig jaar voor 222 miljoen euro van FC Barcelona naar PSG en werd daarmee de duurste voetballer ter wereld. Spaanse media schrijven al maandenlang dat Real Madrid hem wil terughalen naar La Liga. Zeker nu Cristiano Ronaldo naar Juventus is vertrokken, heeft Real Madrid een nieuwe superster nodig.

Naast Neymar worden ook zijn clubgenoot Kylian Mbappé en Eden Hazard (Chelsea) in verband gebracht met Real Madrid. De Koninklijke ontkende onlangs al in een officiële verklaring een bod te hebben uitgebracht op de Franse tienersensatie Mbappé.

Volledig scherm © Getty Images

Martinez ziet Hazard bij Real wel zitten

De Belgische bondscoach Roberto Martinez ziet in Eden Hazard de ideale opvolger van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. De Spaanse trainer van de Rode Duivels vindt dat zijn aanvoerder alles in huis heeft om de naar Juventus overgestapte superster op te volgen. ,,Eden is een van de meest complete voetballers ter wereld. Bijna niemand is zo goed in de één tegen één als hij, hij snapt het spel, hij heeft leidinggevende kwaliteiten, hij kan doelpunten maken en is een teamspeler met een winnaarsmentaliteit.''

Hazard dribbelt er op het WK ook lustig op los. De spelmaker van Chelsea kon echter niet voorkomen dat België in de halve finale moest buigen voor het stugge Frankrijk (0-1). Daardoor rest nu de strijd om het brons, zaterdag in Sint-Petersburg tegen Engeland.

Volledig scherm © Getty Images

Neymar krijgt jaarsalaris van 50 miljoen bij PSG

Paris Saint-Germain wil het contract van Neymar openbreken om er zo zeker van te zijn dat de Braziliaan niet naar Real Madrid verkast. De Franse club wil zijn salaris van 37 miljoen naar 50 miljoen euro verhogen. Dat is evenveel als zijn voormalige ploeggenoot Lionel Messi krijgt bij FC Barcelona. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS.

Volledig scherm © AFP

MVV huurt jonge verdediger van Standard

Standard heeft Dimitri Lavalée (21) voor één seizoen verhuurd aan MVV. ,,Met Dimitri hebben we een linkspoot in huis, die zowel als centrale verdediger als op de backpositie kan spelen”, zegt MVV-coach Ron Elsen.

Lavalée tekende in oktober 2016 zijn eerste profcontract voor de Luikenaars, hij heeft er nog een overeenkomst tot medio 2020.

Younes meldt zich bij Napoli

Het transfercircus rondom Amin Younes lijkt voorbij. De Duitser is momenteel geblesseerd, maar heeft zich wel gemeld bij Napoli. Hij zou eigenlijk afgelopen winter al vertrekken bij Ajax.

De aanvaller meldde zich vanochtend bij zijn nieuwe club, die momenteel op trainingskamp is. Younes raakte enkele weken geleden geblesseerd toen hij voor zichzelf aan het trainen was. Officieel staat de 24-jarige Duitser al sinds 1 juli onder contract bij de ploeg uit Napels.

Waarschijnlijk staat Younes zeker tot januari aan de kant.

Davide Palliggiano on Twitter Napoli: è arrivato #Younes a #DimaroFolgarida ed è in compagnia dei suoi avvocati @CorSport .

Ronaldo maandag voorgesteld bij 'Juve'

Maandag is de presentatie van Cristiano Ronaldo bij Juventus. Dat is één dag na de WK-finale. De Italiaanse topclub nam de Portugees dinsdag over van Real Madrid. De aanvaller viert na de uitschakeling van Portugal op het WK nog vakantie. Hij krijgt bij Juventus ook het rugnummer 7.

JuventusFC on Twitter 16.07.18. @Cristiano arrives in Turin. #CR7JUVE

Volledig scherm © AFP

NEC haalt Wolters terug naar Nederland

NEC heeft linksbuiten Randy Wolters gecontracteerd. De 28-jarige aanvaller uit Leiden komt transfervrij over van het Schotse Dundee FC, waar zijn contract is ontbonden. Wolters tekent voor twee jaar in Nijmegen en sluit deze week direct aan bij de selectie van Jack de Gier. ,,Ik ben enorm blij om terug te zijn in Nederland,” aldus Wolters. ,,Ik heb NEC altijd al een mooie club gevonden en denk dat ik met mijn manier van spelen iets kan brengen wat men hier graag ziet."

Wolters speelde in Nederland voor FC Utrecht, FC Emmen, FC Den Bosch, VVV-Venlo, Go Ahead Eagles en ADO Den Haag.

Volledig scherm Randy Wolters speelde afgelopen week nog een oefenwedstrijd voor Dundee FC. © Getty Images

Pléa voor 23 miljoen euro naar Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach heeft de miljoenen die binnenkwamen voor de verkoop voor Jannik Vestergaard snel weer uitgegeven. Die Fohlen, vorig seizoen negende in de Bundesliga, leggen liefst 23,5 miljoen euro neer voor de 25-jarige Alassane Pléa. De Franse spits komt over van OGC Nice, waar hij 44 keer scoorde in 135 wedstrijden. OGC Nice verkocht gisteren al middenvelder Jean Michaël Seri voor 30 miljoen euro aan Fulham. Daarnaast staat de Italiaanse spits Mario Balotelli voor een vertrek naar Olympique Marseille. Patrick Vieira, de nieuwe trainer van OGC Nice, kan dus aan de bak op de transfermarkt.

Volledig scherm Alassane Pléa (r) viert feest met Jean Michaël Seri en Mario Balotelli na zijn goal tegen Vitesse in de Europa League afgelopen seizoen. © REUTERS

Southampton haalt Deense verdediger Vestergaard

Southampton heeft de Deense verdediger Jannik Vestergaard (25) voor 20 miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Vestergaard tekent een contract voor vier seizoenen bij The Saints, waar trainer Mark Hughes in het centrum van de verdediging ook kan kiezen voor Wesley Hoedt, Maya Yoshida en Jack Stephens. Na het vertrek van Virgil van Dijk (voor 85 miljoen euro naar Liverpool) in januari trok Southampton nog geen nieuwe verdediger aan. De 2,00 meter lange Vestergaard speelde zestien interlands voor Denemarken, maar kwam op het WK niet in actie. Vestergaard speelde in Duitsland voor Hoffenheim (vier jaar), Werder Bremen (twee jaar) en Borussia Mönchengladbach (twee jaar)

Volledig scherm Jannik Vestergaard groet zijn vriendin na afloop van Denemarken - Frankrijk (0-0) in het Luzhniki-stadion in Moskou. Hij kwam dit WK niet in actie. © Getty Images

Manchester City stalt Braaf (15) tijdelijk bij NAC

Manchester City heeft de vijftienjarige Jayden Braaf tijdelijk in Breda gestald. Het talent, dat onlangs overgenomen werd van PSV, komt tot zijn zestiende verjaardag niet in aanmerking voor een werkvergunning in Engeland. Daarom moest een noodoplossing gevonden worden. In Zundert werd die noodoplossing gevonden.



NAC dient nu tijdelijk als opvangtehuis voor de jonge aanvaller. Braaf trainde vrijdagmorgen in Zundert mee met de selectie van Mitchell van der Gaag. Hij komt vooralsnog niet in aanmerking voor een langer verblijf bij NAC. Braaf wordt 31 augustus zestien jaar en komt vanaf dat moment in aanmerking voor een werkvergunning in Manchester. Behalve in het shirt van PSV heeft de spits ook gespeeld in de jeugdopleiding van Ajax.

Éder verruilt Inter voor China

Internazionale raakt aanvaller Éder kwijt. De in Brazilië geboren Italiaan gaat aan de slag bij Jiangsu Suning, in de Chinese competitie. Beide clubs hebben dezelfde (Chinese) eigenaar. Juangsu staat momenteel vierde in de Super League, bij die club staat ook de Australische verdediger Trent Sainsbury (voorheen PEC Zwolle) onder contract. Ook hij komt van Internazionale.

Volledig scherm © Getty Images

Nieuwe keeper voor Willem II

Willem II heeft zich versterkt met Michael Woud. De negentienjarige keeper (een Nieuw-Zeelander, met ook een Nederlands paspoort) komt over van Sunderland en traint vandaag voor het eerst mee in Tilburg. Hij speelde vooralsnog één interland voor Nieuw-Zeeland. Eerder haalde Willem II als linksback James McGarry, een landgenoot van Woud.

'James Rodríguez wil terugkeren naar Real Madrid'

Nu Zinédine Zidane is vertrokken bij Real Madrid, zou James Rodríguez dolgraag willen terugkeren bij de winnaar van de Champions League. De aanvallende middenvelder uit Colombia, die gisteren zijn 27ste verjaardag vierde, werd vorig jaar voor twee seizoenen verhuurd aan Bayern München. Bij de kampioen van Duitsland was hij vorig seizoen goed voor acht goals en veertien assists in 38 wedstrijden, maar James zou komend seizoen graag weer uitkomen voor Real Madrid. Na het vertrek van sterspeler Cristiano Ronaldo en Zinédine Zidane, die James nauwelijks gebruikte in grote wedstrijden, ziet James weer kansen bij De Koninklijke.

MARCA on Twitter LaPortada 'James quiere volver'

Liverpool heeft Shaqiri bijna binnen

Xherdan Shaqiri speelt het komend seizoen vrijwel zeker voor Liverpool. Dat melden Engelse media over de Zwitserse international. De 26-jarige aanvaller zou een clausule in zijn contract hebben dat hij voor 14,5 miljoen euro het gedegradeerde Stoke City mag verlaten.

Shaqiri speelde eerder bij onder andere Bayern München en Inter. Hij nam ook deel aan het WK in Rusland, waar Zwitserland in de achtste finale werd uitgeschakeld.

Volledig scherm Xherdan Shaqiri. © Getty Images

PEC slaat Limburgse dubbelslag

PEC Zwolle heeft zich versterkt met twee spelers van VVV-Venlo. Aanvaller Vito van Crooy en middenvelder Clint Leemans trekken naar de Zwolse eredivisieclub. Beide spelers hadden nog een eenjarig contract in Venlo. Van Crooy tekent een contract voor vier seizoenen in Zwolle, Leemans speelt er de komende drie jaar.

Volledig scherm Clint Leemans (l) en Vito van Crooij. © Joep Leenen

Promovendus Parma haalt Bruno Alves

Bruno Alves stapt over naar Parma, dat dit seizoen terugkeert op het hoogste niveau van het Italiaanse voetbal. De 36-jarige verdediger uit Portugal tekende een contract voor een jaar. Bruno Alves komt over van Glasgow Rangers.

De speler maakte deel uit van de selectie van Portugal bij het WK voetbal, maar kwam in Rusland niet in actie. Hij was twee jaar geleden ook van de partij bij het EK in Frankrijk, waar Portugal de titel veroverde. Alves speelde eerder onder meer voor FC Porto, Zenit Sint-Petersburg en Fenerbahçe.

Volledig scherm Bruno Alves. © AFP

Sporting stapt naar FIFA

Sporting Portugal stapt naar wereldvoetbalbond FIFA om een transfersom af te dwingen voor de naar Wolverhampton Wanderers vertrokken doelman Rui Patricio. De in crisis verkerende club uit Lissabon is het er niet mee eens dat de Portugese doelman zijn contract verscheurde en tekende voor de naar de Premier League gepromoveerde club.

Volgens Portugese media wil Sporting een afkoopsom van 54,7 miljoen euro afdwingen voor de dertigjarige keeper.

Patricio, die op het WK in het doel stond bij Portugal, stapte begin deze maand op bij Sporting Portugal. Hij speelde achttien jaar voor de club uit Lissabon. Hij wilde echter niet meer blijven nadat de selectie half mei door tientallen hooligans was aangevallen op het trainingscomplex van Sporting.

Volledig scherm Rui Patricio. © Getty Images

Mourinho wil WK-held Maguire

Harry Maguire is dit WK een van de sterkhouders van troostfinalist, de centrumverdediger scoorde in de kwartfinale tegen Zweden zelfs de 1-0, en zijn goede prestaties in Rusland zouden hem nu wel eens een toptransfer kunnen gaan opleveren.

Verschillende Engelse media maken melding van het feit dat José Mourinho de verdediger dolgraag naar Manchester United wil halen. De 25-jarige Maguire maakte pas een jaar geleden de overstap van Hull City naar Leicester City, en zou nu dus alweer een schitterende transfer kunnen gaan maken.

Volledig scherm Harry Maguire. © Getty Images

Ook Alderweireld op lijstje

Op datzelfde lijstje van Mourinho staat volgens Sky Sports overigens ook de naam van Toby Alderweireld. De Belg is met zijn land eveneens nog actief op het WK (de Rode Duivels treffen Engeland in de strijd om het brons) maar daarna gaat er een beslissing vallen rondom zijn toekomst.

De ex-Ajacied is al een tijdje niet helemaal tevreden meer bij Tottenham Hotspur, waar hij met Davinson Sánchez inmiddels een flinke concurrent voor een basisplek heeft gekregen. Sky meldt dat Manchester United nu signalen heeft ontvangen dat Alderweireld wel oren zou hebben naar een overstap naar Old Trafford.

Volledig scherm Toby Alderweireld. © Getty Images

Real Madrid wil Courtois

Chelsea-keeper Thibaut Courtois staat komend seizoen voor een fraaie overstap. Het tv-programma El Chiringuito de Jugones meldt dat de Belgische goalie na het WK aan de slag gaat bij Real Madrid. Courtois zou in Estadio Santiago Bernabéu de vervanger moeten worden van Keylor Navas, die met Costa Rica ook actief was op het WK, maar niet onomstreden is bij Real.

Het is een publiek geheim dat Courtois ooit nog terug wil naar Madrid. Hij speelde in het verleden al even kort voor Atlético Madrid, leerde daar de moeder van zijn kinderen kennen, maar nadat het stel uit elkaar ging, bleven de kinderen van Courtois met hun moeder in de Spaanse hoofdstad.