AZ moet sterkhouder Beukema weken missen wegens knieblessure

Russische vlag bij partij Oekraïense tennisster op Australian Open, organisa­tie grijpt in: ‘Beschamend’

Bij de Australian Open is ophef ontstaan over een Russische vlag die duidelijk was te zien tijdens de partij van de Oekraïense Kateryna Baindl tegen de Russische Kamilla Rachimova. De Oekraïense ambassadeur in Australië eist actie van de organisatie.

17 januari