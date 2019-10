AZ moet United-talenten Chong en Greenwood afstoppen

Op het kunstgras in Den Haag neemt AZ het vanavond op tegen het ‘grote’ Manchester United. Trainer Ole Gunnar Solskjaer liet naast Paul Pogba nog een aantal grote namen thuis. Op wie moeten we vanavond wel letten in het Cars Jeans Stadion?

Tahith Chong

Steeds vaker maakt de man met de grote bos krullen minuten in het eerste elftal van Manchester United. Dat is ook Chong's doel wanneer hij als jeugdspeler van Feyenoord in 2016 vertrekt naar de Engelse topclub. De 19-jarige vleugelspeler maakt vanaf het eerste moment indruk en is wekelijks uitblinker in het onder-23 elftal van United. Dit seizoen doet trainer Ole Gunnar Solskjaer steeds vaker een beroep op de in Curacao geboren jeugdinternational van Jong Oranje. Scoren voor de Engelsen deed Chong nog niet.

Mason Greenwood

Het 18-jarige toptalent wordt nu al vergeleken met legendes als David Beckham en Ryan Giggs. Na vorig seizoen al zijn debuut te hebben gemaakt voor Manchester United, beleeft de Engelsman dit seizoen zijn echte doorbraak. In het eerste groepsduel tegen Astana was Greenwood verantwoordelijk voor de winnende treffer (1-0). Ook thuis tegen Rochdale maakte de rechtsbuiten enige United-treffer (1-1). Maandag mocht Greenwood nog een kwartiertje meedoen in de topper tegen Arsenal (1-1).

Volledig scherm Mason Greenwood was tegen Astana de matchwinner voor Manchester United (1-0). © AP

Andreas Pereira