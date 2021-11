AZ na overwinning op Cluj dicht bij overwintering in Conference League

AZ is dicht bij rechtstreekse plaatsing voor de volgende ronde na een 2-0 overwinning op Cluj, een van drie stevige ploegen die het dit seizoen ontmoet in de poule D van de Conference League waar de Alkmaarders vooral vechtwedstrijden lijken te moeten spelen. Duels ook waarin de club het kwalitatieve verschil met de stugge opponenten slechts met moeite kan uitdrukken.

Ondertussen werd er door de opponent net als twee weken ook gemikt op de ledematen van de AZ-spelers. Zo kwam de bonkige spits Denis Alibec goed weg met slechts een gele kaart nadat hij Pantelis Hatzidiakos opzichtig neer schopte.

In dat soort vechtduels is het zaak om vroeg op voorsprong te komen en dat gebeurde donderdagavond in het nauwelijks halfvolle stadion. Een fijne voorzet van Jesper Karlsson werd door Albert Gudmundsson binnen gewerkt. Daarbij mocht AZ zeker niet klagen over het feit dat er geen VAR aanwezig is bij wedstrijden in de Conference League. Het was overduidelijk dat Gudmundsson de boel met de arm onder controle bracht.

Diezelfde Gudmundsson had niet veel later de tweede goal op zijn schoen maar hij miste voor een nagenoeg leeg doel. De overwinning was vijf minuten voor tijd zeker door een goal van spits Pavlidis.

Het was zeker weer niet flitsend wat AZ op de mat legde maar voor de club is de op handen zijnde overwintering in de Conference League (een punt tegen Jablonec is genoeg) een welkome opsteker in het moeizame seizoen waarin het op dit moment slechts negende staat in de eredivisie. In het kader daarvan ontmoet het aanstaande zondag Feyenoord. Een goed resultaat in de Kuip zou een droomweek betekenen voor AZ.

