AZ op woensdag 26 augustus tegen Plzen

Clement wil best linksbui­ten van PEC zijn: ‘Maar heb daar minder het gevoel dat ik het team kan helpen’

13:56 De spitspositie bij PEC Zwolle is met drie kanshebbers nog een vraagstuk, maar dat geldt net zo goed voor de spelers die de vleugels bezetten. Daar is nu nog één grote carrousel gaande, met Pelle Clement als een van de pionnen. Wordt de geboren Amsterdammer linksbuiten, of blijft hij toch op zijn vertrouwde stek op het middenveld staan?