AZ presenteert rechtsback Sugawara, AC Milan wil overbodige Real-spelers

De transferperiode in Europa is geopend en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

AZ heeft Sugawara binnen

Het is rond: Yukinari Sugawara is van Nagoya Grampus overgestapt naar AZ. De Japanse jeugdinternational maakte in februari 2018 zijn debuut in het eerste van Nagoya Grampus, een oude club van Arsène Wenger, en speelde 22 wedstrijden voor de Japanners. Als jeugdinternational heeft negentien wedstrijden in de benen en speelde dit jaar ook op het WK onder 20 in Polen.

Sugawara heeft in Alkmaar een huurcontract voor één seizoen ondertekend en moet gaan gelden als back-up voor Jonas Svensson.

Nieuwe versterking Fortuna Sittard

Na Patrik Raitanen heeft Fortuna Sittard de volgende versterking bekendgemaakt. De Belgische jeugdinternational Adnan Ugur komt over van Club Brugge en tekent een contract voor drie jaar in Sittard. De zeventienjarige middenvelder kan mogelijk nog voor twee seizoenen extra bijtekenen. ,,Adnan is een zeer talentvolle centrale middenvelder. Wij volgen hem al een tijdje en hij heeft indruk gemaakt tijdens wedstrijden voor diverse nationale jeugdelftallen en in de UEFA Youth League", stelt technisch manager Sjoerd Ars op de website van de club.

Sturing weg bij Vitesse

Edward Sturing en Vitesse nemen afscheid van elkaar. Lees hier alle details rondom het vertrek van de clubicoon.

Luis Muriel ploeggenoot Hateboer en De Roon

Atalanta Bergamo neemt voor 15 miljoen euro Colombiaans international Luis Muriel over van Sevilla. De aanvaller kwam in de Spaanse stad weinig aan spelen toe en werd afgelopen halfjaar aan Fiorentina uitgeleend. Muriel was twee jaar geleden de duurste aankoop ooit van Sevilla, dat hem toen voor 20 miljoen euro overnam van Sampdoria.

Maldini wil overbodige Real-spelers

Paolo Maldini, de nieuwe technisch directeur van AC Milan, is samen met Zvonimir Boban op bezoek geweest bij Real Madrid. Daar hebben zij met voorzitter Florentino Perez gesproken over spelers die overbodig zijn bij de Koninklijke. Het gaat onder anderen om Dani Ceballos en Borja Mayoral. ,,De trip verliep goed, we zijn positief”, aldus Maldini tegen Sky Sports.

Heracles Almelo strikt talent van Ajax

Volledig scherm Teun Bijleveld. © Heracles Heracles Almelo heeft Teun Bijleveld overgenomen van Ajax. De 21-jarige middenveld tekent een contract voor twee jaar in Almelo. ,,Ik ben blij dat ik bij een mooie eredivisieclub als Heracles Almelo heb getekend. Ik kan hier doorgroeien en bewijzen dat ik de eredivisie aan kan", laat de kersverse aanwinst weten op de clubwebsite.



Bijleveld stond sinds twee jaar onder contract bij Ajax, waar hij 55 officiële wedstrijden speelde voor de beloften. Eerder, tussen 2009 en 2017, maakte de jeugdinternational deel uit van de jeugdopleiding van AZ.

Fortuna strikt Fins jeugdinternational

Fortuna Sittard heeft zicht voor het eerst deze zomer laten horen in het transfercircus. De Limburgse club heeft zich vandaag namelijk versterkt met Patrik Raitanen. De 18-jarige verdediger komt over van Liverpool en heeft een contract ondertekend dat hem tot 2023 aan de Limburgse eredivisionist verbindt. Raitanen speelde eerder voor FC Jazz in eigen land, en speelde zeventien wedstrijden in de vertegenwoordige elftallen van Finland.



,,Fortuna Sittard heeft het afgelopen jaar goed gedaan in de Eredivisie. Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen aan de speelwijze van de club. Komend seizoen wil ik veel minuten maken en een zo hoog mogelijke klassering behalen", aldus de centrumverdediger.



Fortuna heeft dringend nieuwe spelers nodig, nadat er na afloop van het vorige seizoen meer dan tien spelers de club verlieten.

Falkenburg langer bij ADO

Volledig scherm © BSR Agency Erik Falkenburg blijft nog twee jaar bij ADO Den Haag. De 31-jarige middenvelder ondertekent een nieuw contract dat loopt tot en met de zomer van 2021. Afgelopen week verlengden John Goossens en Mike Havekotte al hun contracten.



,,Erik is een doelgerichte, inzichtrijke en multifunctionele speler. Hij heeft een neusje voor de goal en laat vaak zien dat hij buitengewoon goed kan koppen. Los van zijn kwaliteiten als voetballer is het een harde werker en een fijne gozer om in de groep te hebben. Het is mooi dat Erik aan boord blijft”, vertelt Jeffrey van As, manager voetbalzaken bij de Haagse club.

Cech terug bij Chelsea

Voormalig keeper Petr Cech keert in een technische rol terug bij Chelsea. De 37-jarige Tsjech, die onlangs zijn voetballoopbaan beëindigde, wordt adviseur op technisch en prestatief vlak.



,,Het voelt voor mij als een voorrecht dat ik de kans krijg terug te keren bij Chelsea”, zei Cech. ,,Het is mooi dat ik de club kan helpen om een klimaat te creëren waarin we de successen van de afgelopen 15 jaar kunnen voortzetten. Hopelijk kan ik met mijn voetbalkennis en ervaring een rol spelen.”

Cech stond tussen 2004 en 2015 onder contract bij Chelsea. In 2015 vertrok hij naar stadgenoot Arsenal, waar hij zijn carrière afgelopen seizoen afsloot.

Real meldt zich ook voor De Ligt

Link naar instagram post Matthijs de Ligt heeft weer een extra keuzeoptie gekregen als we het Franse RMC Sport moeten geloven. Real Madrid zou zich namelijk ook gemeld hebben voor de verdediger van Ajax. De Koninklijke mag aansluiten in het rijtje PSG, Barça en Juventus. Vooral PSG en Juve zijn volhardend: zij hebben al gesproken met Mino Raiola.



Real zou nu dus ook willen weten wat de eisen van De Ligt zijn. Een beslissing zal voorlopig nog niet genomen worden, want de aanvoerder van Ajax is nog op vakantie.

Wat gaat Pieters doen?

Volledig scherm Erik Pieters bij Stoke City © Getty Images Bij PSV is ook de naam van Erik Pieters gevallen als mogelijke versterking voor het nieuwe seizoen. De 30-jarige linksback is net als de Spanjaard Toni Lato (21) van Valencia een optie om de flank te versterken, maar PSV heeft ook nog andere ijzers in het vuur en speurt volop in het buitenland.



Een eventuele terugkeer van Pieters kan binnen PSV op sympathie rekenen, omdat hij de nodige ervaring meebrengt. Het Franse L’Équipe meldde donderdagavond dat Pieters open zou staan voor een voorstel van PSV. De Eindhovenaren zoeken twee linksbacks, omdat zowel Angelino als Aziz Behich (vertrokken naar Basaksehir) nu weg zijn. De transfer van Angelino is waarschijnlijk pas over een aantal dagen definitief, mogelijk pas begin juli.



Pieters heeft volgens L’Équipe ook een aanbieding van de Turkse promovendus Denizlispor en zou ook bij Amiens kunnen blijven. Pieters speelde vijf jaar in Eindhoven, maar pakte nooit een titel. Hij won met de club wel eenmaal de Johan Cruijff Schaal en een keer de KNVB-beker.



Lato speelt in de Primera Divisíon, maar heeft bij Valencia de 24-jarige José Gayà als eerste man voor zich. Deze PSV-optie heeft nog een contract tot midden 2021 in Spanje en om hem eventueel in te kunnen lijven moet PSV dus een transfersom van meerdere miljoenen neertellen.

Fer moet Vilhena vervangen

Feyenoord heeft door de transfer van Tonny Vilhena financiële ruimte gecreëerd om zich te begeven op de transfermarkt. Omdat de middenvelders Jordy Clasie (was gehuurd van Southampton, Jaap Stam hoeft hem niet terug en AZ rekent op zijn komst), Tonny Vilhena en Robin van Persie (gestopt) er niet meer bij zijn, zal de club in eerste instantie op jacht gaan naar een nieuwe middenvelder. De naam van voormalig Feyenoorder Leroy Fer valt steeds nadrukkelijker. Fer (29) is transfervrij en wil graag terug naar Feyenoord. Trainer Jaap Stam zal graag een fysiek sterke middenvelder aan zijn selectie toevoegen.