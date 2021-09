AZ snakt naar de goals van Boadu en Koopmeiners: ‘Pavlidis gaat nog veel voor ons scoren’

Door Nik Kok Wellicht dat de van Willem II overgekomen Griekse spits donderdagavond het vizier op scherp heeft staan tegen het Deense Randers in het kader van de Conference League. AZ werkt in Denemarken de eerste groepswedstrijd van dat toernooi af. Het spel van de Alkmaarders kenmerkt zich in de laatste duels als ‘best goed’, maar de doeltreffendheid voorin ontbreekt. ,,Tot de laatste twintig à 25 meter voor het doel ben ik tevreden”, zo zei Jansen op het digitale persmoment. ,,Als we daar beter in worden komt er ook minder druk op de rest van het elftal te staan als er een doelpunt wordt geïncasseerd. Pavlidis miste tegen Celtic en tegen Heerenveen en PSV grote kansen maar hij werkt hard om dat in de toekomst te voorkomen.”

AZ verbleef langer dan normaal in eigen land voor een Europees duel. Zo trainde de club vandaag nog gewoon op het eigen trainingscomplex in Wijdewormer. ,,We hebben een ander reisschema dan normaal omdat in Denemarken niet een ideaal reisschema was te realiseren. De reisduur tussen het hotel en het stadion was met driekwartier te lang. Dan ben je te veel aan het reizen en daarom wilde ik in een vertrouwde omgeving trainen. Dan trainen we niet in het stadion, maar dat vind ik minder belangrijk.”