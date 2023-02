AZ-trainer Pascal Jansen na loting tegen Lazio: ‘Wat Feyenoord vorig seizoen liet zien inspireert ons’

AZ neemt het komende maand in de achtste finales van de Conference League op tegen Lazio. De Alkmaarders, die groepswinnaar werden in het derde Europese clubtoernooi, werden tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan de Italianen die in de Europa League-poule onder Feyenoord eindigden.

De loting die AZ aan Lazio koppelde, leverde vlak voor de lunch een applausje op in de spelersgroep van de Alkmaarders. ,,Dat was vooral om de grootte van de club lijkt me”, zei trainer Pascal Jansen tijdens het persmoment voor de wedstrijd tegen Cambuur. ,,Lazio is natuurlijk een stevige loting met een van de minst gepasseerde defensies van de Serie A, dat zegt wel wat. En ze hebben het Feyenoord dit seizoen al met 4-2 verslagen in Rome.”

AZ werd dit seizoen eerste in een poule met het Oekraïense Dnpiro, FC Vaduz uit Liechtenstein en het Cypriotische Apollon Limassol. ,,Dat was zeker geen poule waar we met twee vingers in de neus doorheen kwamen. Maar Lazio is natuurlijk een club uit een grote competitie in een groot voetballand en een ploeg die bij iedereen wat meer tot de verbeelding zal spreken.”

AZ is samen met Feyenoord de enige Nederlandse club die nog over is in Europa. ,,Het inspireert dat we nu in de achtste finales zitten en dat Feyenoord vorig seizoen tot de finale van dit toernooi kwam. Dat laat toch zien dat het mogelijk is voor een Nederlandse club.”

Jansen heeft zelf als assistent-trainer van AZ een goede ervaring met een wedstrijd in Italië. In 2020 wonnen de Alkmaarders nog met 0-1 bij Napoli door een goal van Dani de Wit. ,,Toen stonden we een wedstrijd lang onder druk. Thuis waren we veel beter en hadden we zelfs kunnen winnen”, weet Jansen nog.

AZ speelt de heenwedstrijd in Italië op dinsdag 7 maart, een ongewone dag voor het toernooi om de Conference League. Dat is omdat AS Roma op donderdag al in de Europa League speelt. De eredivisiewedstrijd van Vitesse die AZ op de zondag voor de wedstrijd tegen Lazio speelt, zal daarom hoe dan ook verschoven worden. ,,Over de nieuwe datum van die wedstrijd moeten we het nog verder hebben”, aldus Jansen.

'Doodziek'

AZ en Jansen beleefden vorige week zaterdag een grote teleurstelling toen de topwedstrijd tegen Feyenoord in de laatste minuut werd verloren. AZ zakte daardoor naar de derde plaats. ,,We waren er echt doodziek van”, zei Jansen vanmiddag. ,,En om het snel af te sluiten hebben we gekozen om de nederlaag eerder af te sluiten dan normaal. Dus op zondagochtend al alles doorgenomen wat ons dwars heeft gezeten in die wedstrijd.” Het is Jansen onder andere opgevallen dat AZ veel doelpunten incasseert in het eerste en het laatste kwart van de wedstrijd. Én dat AZ weinig effectief is met aanvallende corners. ,,We hebben tegen Feyenoord zes corners gehad. Daar hebben we niks mee kunnen doen. En dat terwijl Feyenoord kan scoren uit een onnodige weggegeven hoekschop.” Wat betreft de goals die AZ incasseert in de slotfases blijft Jansen hameren op de absolute wil om tot de laatste minuut van de wedstrijd scherp te blijven. ,,Daar blijven we elke wedstrijd op terugkomen.”

Anderlecht tegen Villarreal

Een ander fraai affiche is die tussen RSC Anderlecht en Villarreal. Bij de Belgische grootmacht, die de laatste jaren minder presteert, staat de Nederlandse doelman Bart Verbruggen onder de lat. De Bredase keeper stopte gisteravond tegen Ludogorets drie penalty's en hielp zijn ploeg daarmee aan een plek in de volgende ronde.

De achtste finales van de Conference League worden afgewerkt op 9 en 16 maart. AZ komt tijdens het heenduel in Rome echter al op de dinsdag in actie, omdat AS Roma eveneens thuis speelt tegen Real Sociedad in de Europa League.

Complete loting

• AEK Larnaca - West Ham United

• Fiorentina - Sivasspor

• Lazio - AZ

• Lech Poznan - Djurgardens

• FC Basel - Slovan Bratislava

• Sheriff Tiraspol - OGC Nice

• RSC Anderlecht - Villarreal

• KAA Gent - Istanbul Basaksehir

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

