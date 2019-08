AZ verhuurt Johnsen, Drenthe duikt op in Werkendam

AZ verhuurt Johnsen

AZ verhuurt Bjørn Johnsen voor een half jaar aan Rosenborg BK. De Noorse spits gaat zodoende aan de slag in zijn thuisland. Max Huiberts legt uit: ,,Bjørn heeft aan het begin van het seizoen bij ons aangegeven open te staan voor iets anders, omdat zijn perspectief op speelminuten was afgenomen. Met oog op de Noorse nationale ploeg en het aankomende EK in 2020, wil hij spelen. Als club wilden we daar natuurlijk aan meewerken. We wensen Bjørn veel succes in Trondheim.” Johnsen heeft nog een contract tot medio 2022 in Alkmaar.



Johnsen maakt daardoor zelfs nog kans om Champions League te spelen. Rosenborg BK speelt in de play-offs van het miljardenbal tegen Dinamo Zagreb. De eerste wedstrijd eindigde in een 2-0 nederlaag voor Rosenborg. Dinsdag is de return in Noorwegen.