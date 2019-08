AZ voor mogelijke pouleduels Europa League weer welkom in Den Haag

Video Bol: Tuurlijk wilde ik winnen, maar dat maakt nu niet meer uit

18:15 Jetse Bol voelde een halve kilometer voor de streep in Alto de Javalambre dat hij grote kans had op een ritzege in de Vuelta, maar de knecht van Burgos-BH had er achter geen enkel probleem mee dat zijn ploeggenoot, bergkoning Ángel Madrazo, met een ultieme krachtsinspanning de etappe won. Ook Bol kwam als nummer twee juichend over de finish.