AZ zet zich schrap voor de hoge druk van LASK Linz

De ploeg van trainer Arne Slot verkeert in een moeilijke fase in het seizoen na een nederlaag in de beker tegen NAC en een sof tegen FC Twente in de eredivisie. ,,Het is natuurlijk geen topweek geweest”, erkent Koopmeiners. ,,Maar dat maakt niet dat we er niet enorm veel zin in hebben.”

Slot bekeek de tegenstander die PSV al versloeg in de groepsfase van de Europa League en momenteel eerste staat in de Oostenrijkse competitie, minutieus en zag een team dat ‘agressief speelt en massaal druk geeft.’ ,,Ze nemen heel veel risico daarmee. Als wij in staat zijn om daar onderuit te voetballen maken we een kans.”



Maar Slot zegt ook: ,,Tegenstanders van Linsk lukt dat heel vaak niet. We zullen heel goed aan de bal moeten zijn. Het wordt een fysiek gevecht dus we zullen sterk moeten zijn. Maar fysieke wedstrijden worden ook vaak met het hoofd gewonnen.”



Koopmeiners en Slot hebben zich niet teveel beziggehouden met de kritiek die de laatste tijd op het team is neergedaald. ,,Het is vaak zo dat het allemaal wordt uitvergroot als het goed gaat terwijl het ook groter wordt gemaakt als we in ene mindere fase zitten”, aldus Koopmeiners. ,,Het is zaak om het allemaal dicht bij jezelf te houden.”