Azarenka mist Fed Cup-finale door vechtscheiding

,,Mijn hart breekt omdat ik niet de kans heb mijn land te helpen in de finale, maar de situatie rond het voogdijschap houdt me nu in Californië'', meldde de tennisster op Twitter.



,,Hoewel ik niet in Minsk zal zijn is mijn hart bij mijn land en mijn team'', schreef de 28-jarige Azarenka, die eerder de US Open liet schieten vanwege de vechtscheiding. De tweevoudig grandslamwinnares maakte in juni haar rentree op de baan na de geboorte van zoon Leo. Wit-Rusland won de Fed Cup nog nooit. Het Amerikaanse team pakte de landentitel al zeventien keer, voor het laatst echter in 2000.