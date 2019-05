Azarenka vreesde voor carrière na zwangerschap

Reactie Verkrampte Veldmate vertrouwt op goede afloop voor GA Eagles

9:08 Jeroen Veldmate kampte met gemengde gevoelens na het bitter smakende 2-2 gelijkspel van Go Ahead Eagles tegen FC Den Bosch. De aanvoerder heeft echter alle vertrouwen in een goede afloop, komende woensdag in de return.