Azpilicueta tot medio 2022 bij Chelsea

De vleugelverdediger heeft al bijna 300 wedstrijden voor Chelsea gespeeld. In 298 duels maakte hij acht doelpunten. De Spanjaard draagt dit seizoen vaak de aanvoerdersband in het elftal van trainer Maurizio Sarri, dat in de Premier League op de derde plaats staat.



De Spaanse international won met Chelsea in 2013 de Europa League, twee keer de Engelse titel (2015 en 2017), de League Cup in 2015 en afgelopen seizoen de FA Cup. In het laatste kampioensjaar van Chelsea, 2016-2017, speelde hij alle competitiewedstrijden van begin tot eind mee.