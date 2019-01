Ba keert terug naar Turkije, Janssen wijst verhuur Sevilla af

Volgens berichten in de Franse media stapt Benjamin Pavard nog deze winter over van VfB Stuttgart naar Bayern München. De Duitse kampioen zou de Franse international per direct willen hebben en heeft daar een aardig bedrag voor over. Pavard stapt in de zomer in elk geval over naar Bayern, dat daarvoor 35 miljoen euro betaalt. De club biedt Stuttgart naar verluidt 10 miljoen extra voor een directe overstap. VfB Stuttgart zegt in een reactie dat Pavard tot het einde van het seizoen blijft.