Baanrenners zien uitstel Spelen niet als probleem: ‘Kans op goud kan nóg groter zijn’

Door Daan Hakkenberg



Laurine van Riessen heeft net haar eerste rondje op volle snelheid gereden, Matthijs Büchli is zijn enorme benen aan het loszwaaien en Jeffrey Hoogland – met een coronabaard van zes weken – sleutelt aan zijn zadel. Allemaal blijven ze netjes bij hun eigen tafeltje, twaalf in totaal, op het middenterrein van het Omnisport Apeldoorn. Het oogt een beetje als een eindexamen in een gymzaal, in werkelijkheid is het een ochtendtraining van de beste baansprinters ter wereld.



Hoogland merkt dat hij goed gedijt in deze huidige 1,5 metersamenleving. ,,Ik laat mijn haar en baard lekker groeien. En dat mensen nu meer afstand tot elkaar houden, vind ik wel prettig. Richting een WK, als ik op mijn top ben met een laag vetpercentage en vatbaar voor ziekten, zou het voor mij ideaal zijn als mensen op afstand blijven. Dat we hier binnen op het middenterrein onze eigen ruimte hebben met eigen spullen, vind ik ook wel prettig.’’