Baanrenster Degrendele naar BEAT

Degrendele (22) veroverde eerder dit jaar in Apeldoorn de wereldtitel op keirin. In 2016 had ze op hetzelfde onderdeel al zilver gepakt bij de EK. Afgelopen zomer was ze, net als haar nieuwe mannelijke collega's, actief in het Japanse keirincircuit. ,,Komend seizoen wordt heel belangrijk in de aanloop naar de Spelen van 2020 in Tokio. Ik denk bij BEAT weer stappen te kunnen maken met de ervaren teamgenoten en staf'', aldus Degrendele.