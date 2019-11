‘Baanwielerduo’ Jeffrey en Shanne wil nooit verliezen, maar zweert bij rust richting Tokio

VIDEOEen doorzonwijk in Apeldoorn, grijze voordeur en een tuin die - op zijn zachtst gezegd - wel wat aandacht verdient. Binnen zitten Jeffrey Hoogland en Shanne Braspennincx op de bank. Gamecontrollers in de hand, de blik gericht op een groot televisiescherm. Krachttermen vliegen door de kamer, harde mitrailleurschoten klinken uit de boxen naast het scherm. Call of Duty, het lijkt een serieuze zaak. Verliezen wil niemand in dit huis.

Hoogland en Shanne Braspennincx nemen ook een spelletje op de Playstation heel serieus. Verliezen wil niemand in het huis van dit baanwielrenstelletje.

Hoogland (26), meervoudig wereldkampioen baanwielrennen, en Braspennincx (28), in dezelfde sport een wereldtopper op de sprint, wonen sinds een paar jaar samen in Apeldoorn. Nijverdaller Hoogland en de in België geboren voor Nederland uitkomende Braspennincx vonden na de Olympische Spelen van Rio in 2016 de liefde bij elkaar. Ze waren al geruime tijd ploeggenoten bij Oranje en groeiden naar elkaar toe. De ontluikende liefde bleef niet lang geheim. Dat is ook niet verstandig, zegt Shanne. ,,We kregen al snel vragen hoe het nu zat, we trokken blijkbaar al snel naar elkaar toe.” Hoogland: ,,We hebben zoveel gemeen, dat is niet normaal. Allebei twee oudere broers en de jongste uit het gezin. Ik voelde dat ik direct veel aan Shanne had, kon veel met haar praten. We konden gewoon goed met elkaar opschieten. We hebben een klik.”

Quote Als mijn ouders op bezoek komen, vraag ik of ze zelf wat meenemen voor bij de koffie. Dat hebben we niet. En om de verleiding te weerstaan halen we het gewoon niet in huis Jeffrey Hoogland, Baanwielrenner

Hoogland woonde in eerste instantie samen met ploeggenoot Nils van 't Hoenderdal in Apeldoorn, om maar zo dicht mogelijk bij de wielerbaan te kunnen wonen. ,,Dat veranderde toen Shanne en ik een relatie kregen, zij heeft het deel van Nils kunnen overnemen.”

Bill

En nu wonen de twee samen, al is het wel een huishouden van Jan Steen, zoals dat heet. Hoogland verontschuldigt zich al wanneer hij bezoek binnen krijgt. ,,We hadden net willen opruimen.....” De gele parkiet Bill vliegt door de kamer. Hij is de reden dat er in de woonkamer geen regenboogtruien of WK-medailles te vinden zijn. ,,Ze hebben hier wel gehangen, maar Bill ging er steeds aan zitten knagen. En als hij op de medailles hing dan maakte dat steeds lawaai. Nu liggen ze ergens in een kast", geeft Hoogland toe. De naam van de parkiet is niet toevallig gekozen. Lachend: ,,Eh, ja we hebben hem vernoemd naar onze vorige bondscoach Bill Huck. Dat leek ons wel komisch destijds en is blijven hangen, haha.”

Hoogland en Braspennincx met parkiet Bill, die de reden is dat er geen regenboogtruien en WK-medailles in de kamer hangen.

Het leven van de topsporters biedt niet veel ruimte voor andere zaken, zeggen de twee in koor. Zeker in een seizoen richting de Olympische Spelen, want Tokio 2020 staat met grote letters opgeschreven in hun agenda's. Daar moet alles voor wijken. En als Hoogland en Braspennincx ‘alles’ zeggen, dan bedoelen ze ook alles. ,,We kunnen alleen koffie of water aanbieden, meer hebben we niet in huis", zegt Hoogland, terwijl hij zoekt naar suiker voor zijn bezoek. ,,Hebben we dat eigenlijk wel?", vraagt hij aan Shanne. ,,Als mijn ouders op bezoek komen, vraag ik of ze zelf wat meenemen voor bij de koffie. Dat hebben we niet. En om de verleiding te weerstaan halen we het gewoon niet in huis. Dat is soms best gek, want vanuit Nijverdal ben ik altijd gewend geweest om bijvoorbeeld wat bier in de koelkast te hebben staan voor als er onverwacht bezoek komt. Maar als ik het in de koelkast heb staan, kom ik in de verleiding om er ook eentje te nemen. En dat kan niet. Zeker nu niet.”

Tokio Zeker is niets, maar ze gaan er wel vanuit dat ze allebei Tokio halen. Hoogland is wereldtop op de sprint en de teamsprint. Shanne rijdt dezelfde disciplines bij de vrouwen. De mannen winnen de laatste jaren alles wat er te winnen valt, de Nederlandse selectie barts uit zijn voegen van talent. Met Hoogland, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg, Mathijs Büchli, Nils van ‘t Hoenderdal en Sam Ligtlee moet bondscoach Hugo Haak zware keuzes maken voor Tokio. Dat de keuze ook op Hoogland zal vallen, daar twijfelt op dit moment niemand aan. Al was Lavreysen hem de afgelopen twee wereldbekerwedstrijden op de individuele sprint de baas in de finale. Op het EK in oktober in Apeldoorn waren de rollen omgedraaid. Beide mannen zijn een zekerheid in de teamsprint, waar Nederland in Tokio voor goud gaat. Bij de vrouwen mogen maar twee vrouwen naar de sprintonderdelen. Met Braspennincx komen ook Laurine van Riessen, Kyra Lamberink en talent Steffie van der Peet in aanmerking voor de teamsprint, die bij de vrouwen met twee rensters wordt verreden. Braspennincx is de sterkste renster voor de tweede ronde, Van Riessen en Lamberink zullen gaan uitmaken wie mag starten.

Vlees en groente

In de moderne keuken is het Hoogland die de scepter zwaait, zegt hij terwijl Shanne zich boven omkleedt voor de foto. ,,In mijn beleving ben ik degene die het meest kookt", zegt hij lachend. Om er lachend aan toe te voegen dat hij niet weet hoe Shanne die vraag zou beantwoorden. Ze geeft het verlossende antwoord: ,,Klopt wel, ik ben meer van de voorbereiding.” Dat voedsel bestaat voornamelijk uit vlees en groentes. Geen aardappelen, zo min mogelijk koolhydraten in elk geval. ,,Rijst zeker, en kip en rundvlees. Biefstuk vind ik wel lekker", zegt Shanne. Ze moeten fit blijven om dagelijks hard te kunnen trainen. ,,Het lijkt allemaal makkelijk, omdat we maar een paar uur per dag trainen. Maar dat doen wel wel keihard", legt Hoogland uit. ,,De rest van de dag zitten we met spierpijn op de bank.” Shanne: ,,Ik volg ook een opleiding management wetenschappen aan de Open Universiteit. Studeren in mijn eigen tempo. Dus af en toe zonder ik me nog wel af om het zwarte gat na mijn carrière op te vangen.” Hoogland weet dat ook hij na zijn sportloopbaan ‘iets’ zal moeten doen. ,,Maar nu focus ik me volledig op een olympische medaille. Dat is nu mijn kwaliteit.”

Jeffrey Hoogland in actie tijdens de wereldbeker in Glasgow vorige maand.

,,Klinkt wel saai ons leven, hè", zegt Shanne, die normaal gesproken wel van adrenalinestoten houdt. Net als haar partner overigens, die nog wel eens een uitstapje maakt naar bijvoorbeeld de motorcross, zelf ooit BMX reed op hoog niveau en gek is van snelle auto's. ,,Daar hebben we eigenlijk alleen tijd voor in de periode na de Olympische Spelen, maar nu zeker niet.”

Quote Maar we nemen nu geen enkel risico. Jeffrey heb ik meegenomen op winter­sport een paar jaar geleden. Hij had nog nooit op ski's of een snowboard gestaan. maar zonder les ging hij gewoon naar beneden Shanne Braspennincx, Baanwielrenster

Wintersporten bijvoorbeeld is uit den boze driekwart jaar voor Tokio. ,,Dat vind ik juist heel erg leuk om te doen", zegt Shanne. ,,Maar we nemen nu geen enkel risico. Jeffrey heb ik meegenomen op wintersport een paar jaar geleden. Hij had nog nooit op ski's of een snowboard gestaan, maar zonder les ging hij gewoon naar beneden. Het zag er misschien stilistisch niet heel lekker uit, maar hij deed het wel, haha. Zo is hij.”

Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen in actie op de teamsprint tijdens het EK baanwielrennen in 2018.

Rustig vakantie vieren is sowieso niets voor het stel. Ze zoeken de kick, adrenalinestoten. Deze zomer was een uitzondering, ze zochten de zon op in Zuid-Spanje. ,,Lekker luieren, all inclusive, lekker makkelijk. Maar we vonden het helemaal niets..... ", geeft Shanne toe. ,,Bovendien waren we de eerste dag al enorm verbrand waardoor we bijna de rest van de vakantie op de hotelkamer hebben gezeten...”

Geen energie verspillen

Nee dan liever downhillen op de mountainbike, snowboarden of motorcrossen. Als het maar snelheid heeft. ,,Mooi man", zegt Hoogland. ,,Ik zou graag meer tijd besteden aan mijn auto bijvoorbeeld. Lekker sleutelen of zo. Maar ik heb er nu geen ruimte voor, doe dat niet graag op straat. En ik moet mijn energie nu anders gebruiken.”

Quote Weet je, we hebben alles over voor de Olympische Spelen. Dan maak je keuzes. En topsport is een manier van leven. Ik ben gestopt met dat uit te leggen aan anderen Jeffrey Hoogland, Baanwielrenner

Of juist besparen bedoelt hij, want na het sporten is het herstellen, verzorgen en vooral uitrusten. De grote bank in het midden van de woonkamer biedt daar alle gelegenheid voor. ,,Het klinkt allemaal niet zo spectaculair misschien, maar het is wel noodzakelijk. We gaan heel af en toe uit eten, soms pakken we een bioscoopje. Laatst zijn we nog naar The Joker geweest. En we gamen veel. Ik op de Playstation, Shanne op de Nintendo. En soms samen. Weet je, we hebben alles over voor de Olympische Spelen. Dan maak je keuzes. En topsport is een manier van leven. Ik ben gestopt met dat uit te leggen aan anderen.”

Ze zijn pas een een paar jaar echt samen en verder vooruitkijken op relationeel gebied doen de twee nog niet. Jeffrey gaat voorlopig nog niet op één knie om dé vraag te stellen. Laat staan dat de twee aan kinderen denken. ,,In onze vriendenkring is dat nu wel aan de gang, sommige trouwen, een vriendin is zwanger", vertelt Shanne. ,,Maar dat is voor ons iets voor na de topsport.” Jeffrey: ,,En we hebben al samen een huis én een vogel.”