Baanwielrenner Roy van den Berg staalt de nu al imposante spieren

SPORTBYTESIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters uit het verspreidingsgebied van de Stentor meemaken én delen op sociale media.

Zo houdt kunstschaatsster Sterre van der Gouw uit Deventer haar lichaam lenig met stretchoefeningen. Wij zouden hulp nodig hebben om weer rechtop te komen....

Olympisch kampioen op de 3000 meter schaatsen Carlijn Achtereekte mist de eerste serie wereldbekerwedstrijden vanwege gezondheidsklachten. Daar baalt de Lettelse zelf ook van. En wij ook. (Beterschap!)

Altijd al willen weten hoe baanwielrenner Roy van den Berg uit Kampen zulke grote en sterke bovenbenen krijgt? Nou, zo dus.... Let op de subtiele danskwaliteiten aan het einde!

Throwback-momentje voor Mark Tuitert uit Holten. De olympisch kampioen van Vancouver in 2010 vond nog wat foto's van acht jaar geleden. Even lekker meerocken in het Holland Heineken House!

Onze eigen Leeuwin Danique Kerkdijk uit Olst heeft zich deze week weer gemeld bij het Nederlands elftal. Vrijdag wordt de eerste van twee finales van de play-offs gespeeld tegen Zwitserland. Kerkdijk hoopt op speeltijd. En wij met haar!

Karateka René Smaal uit Apeldoorn legt aan de media uit waarom hij lesgeeft in een dojo in Apeldoorn in plaats van vecht om een wereldtitel tijdens het WK in Madrid..... De altijd enthousiaste Apeldoorner lacht, maar als een boer met kiespijn.... Smaal had zijn verhaal al in de Stentor gedaan overigens, maar dat terzijde.

Tienkamper Eelco Sintnicolaas is niet te beroerd mensen te helpen. Hier maakt hij sluikreclame voor de koffiezaak van zijn oude ateltiekcoach Vince de Lange. De naam van de zaak zullen we niet noemen natuurlijk... Het is overigens dat de krukken op de foto staan, anders zou je niet denken dat Eelco net onder het mes is geweest. On his way back, dus!