Baanwielrenner Tristan Bangma en piloot Patrick Bos pakken eerste Nederlandse goud op Paralympics

In de finale werd regerend olympisch kampioen Stephan Bate overklast. Bangma en Bos wisten Bate en diens piloot Adam Duggleby in te halen waardoor de paralympische titel direct een feit was voor de 23-jarige baanwielrenner. Eerder op de dag reden Bangma en Bos nog een wereldrecord bij de kwalificaties: 3.59.470. Nooit eerder reed iemand onder de vier minuten.



Dat was logischerwijs goed voor de snelste tijd en daarmee plaatsten Bangma en Bos zich voor de strijd om het goud. Daarin werd dus gestreden tegen Bate en Duggleby, die in de kwalificaties de tweede tijd reden. Het is de tweede paralympische titel voor de blinde Bangma. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro pakte hij met piloot Teun Mulder het goud op de 1 kilometer.