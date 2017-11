Baanwielrenners alleen met sprinters naar wereldbeker

Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen komen in Milton in Canada allebei uit op de sprint. Lavreysen doet ook mee op keirin. Bij de vrouwen vertegenwoordigen Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen en Hetty van de Wouw Nederland op de teamsprint. Daarnaast rijden Braspennincx en Van Riessen de sprint en doet Braspennincx ook mee op keirin.



,,We gaan naar Milton om ervaring op te doen en de racetactieken te verbeteren'', aldus sprintbondscoach Bill Huck. ,,Alle wereldbekerwedstrijden worden ingezet als voorbereiding en kwalificatie voor de WK in Apeldoorn.''



De duurselectie van bondscoach Peter Schep ontbreekt in Milton vanwege het beschikbare budget, meldt wielerbond KNWU. Om die reden doen de Nederlandse baanwielrenners (inclusief de sprintploeg) ook niet mee aan de volgende wereldbekerwedstrijd (de vierde) in het Chileense Santiago.