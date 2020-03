Baanwielrenster Kirsten Wild moet even omschakelen na uitstel Olympische Spelen: ‘Ik dacht dat ik in augustus met pensioen zou gaan’

De Zwolse Kirsten Wild zit er wel een beetje dubbel in. ,,Laat duidelijk zijn dat de gezondheid in de wereld het allerbelangrijkste is in deze crisis en dat ik absoluut achter de beslissing sta om de Spelen niet deze zomer te laten doorgaan", wil ze duidelijk stellen. ,,Maar voor sporters zijn de Olympische Spelen wel het doel waar we al jarenlang mee bezig zijn. Als dan zo'n beslissing wordt genomen, komt dat toch wel even binnen.”