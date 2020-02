Baanwielrenster Kirsten Wild uit Zwolle sprint van kop af naar wereldtitel op scratch: ‘Lekker gevoel!’

Wild sprintte van kop af naar de winst. Eerder was ze in 2015 en 2018 de beste van de wereld op het niet-olympische nummer.

Lekker

,,Natuurlijk is het lekker om zo te beginnen’’, reageerde Wild. ,,Het zegt niet alles voor de rest van het toernooi, het geeft geen garanties op meer goud, maar het geeft wel aan dat ik goed in orde ben. En het betekent dat ik weer een jaar wereldkampioene ben op een onderdeel. Voor aanvang van het WK had ik de regenboogspullen even opgeruimd, maar ik kan ze weer tevoorschijn halen en er nog een jaar in rijden. Dat is altijd lekker.’’