Baas Vuelta speculeert over start in Spanje in plaats van Utrecht

Criteriums ‘Als het dit jaar doorgaat, dan in afgeslank­te vorm’

15:55 In het door corona ingekrompen wielerseizoen lijkt geen ruimte meer voor de criteriums die traditioneel na de Tour de France worden verreden. De Draai van de Kaai in Roosendaal had al besloten de editie van dit jaar te schrappen, donderdag volgde de Profronde van het Westland in Wateringen. Andere organisatoren houden alle opties nog open.