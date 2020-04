Babel gelinkt aan Anderlecht, krankzinnige bedragen voor Mané en Mbappé

Interview Frank de Boer dacht dat hij corona had: ‘Met deze klachten had ik het wel willen hebben’

8:43 In Nederland speelt de coronacrisis zich af in de eindfase van het voetbalseizoen. In de VS zit Frank de Boer thuis terwijl de competitie juist net was gestart. ,,Daardoor is er hier minder druk op de speelkalender’’, zegt hij vanuit Atlanta, waar hij vanaf de 23ste verdieping vooral lege straten ziet.