Babel schrijft geschiedenis met Besiktas

Man in vorm Goffin vindt Frankrijk favoriet in Davis Cup

20:01 De Franse tennissers gelden als favoriet voor de finale van de Daviscup, maar tegenstander België beschikt met David Goffin over de man in vorm. De 26-jarige Belg haalde afgelopen bij de ATP World Tour Finals in Londen de finale, mede dankzij een verrassende zege op Roger Federer.