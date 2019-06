Babos en Mladenovic pakken dubbelspeltitel

Voetbal­sters trainen met volledige groep

12:55 Twee dagen voor de eerste groepswedstrijd op het WK hebben de Nederlandse voetbalsters met een volledige groep getraind. Alle 24 speelsters verschenen vandaag op het veld van het Stade Jules Ladoumègue in Le Havre. Verdedigster Dominique Bloodworth, die twee dagen eerder vanwege lichte bovenbeenklachten nog apart had getraind, deed ook mee.