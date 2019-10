Babos of qualifier voor Bertens in Moskou

De Zwitserse Belinda Bencic, de nummer 3 van de plaatsingslijst, heeft eveneens een bye en speelt haar eerste partij tegen de Sloveense Polona Hercog of Katerina Siniakova uit Tsjechië. Bencic is een concurrente van Bertens in de strijd om plaatsing voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi.



Bertens staat op de jaarranglijst, de zogenoemde Race to Shenzhen, op de negende plaats. Bencic staat daar een plekje achter. Bertens moet in Moskou een achterstand goedmaken op Serena Williams, die komende week geen toernooi speelt. Alleen de beste acht tennissters plaatsen zich voor de Finals.