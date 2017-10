'Bad Boy' Kyrgios naar Ahoy, Federer niet

Na al Alexander Zverev, Grigor Dimitrov (beiden top 10) én titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga te hebben vastgelegd, komt ook Nick Kyrgios naar het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. De 22-jarige Australiër zou afgelopen februari al zijn debuut maken in Ahoy, maar daar had hij zelf heel andere ideeën over. Kyrgios wilde, als fervent basketballiefhebber, liever aanwezig zijn bij het jaarlijkse NBA All Star-weekend, waar hij samen met andere beroemdheden zou meedoen in de Celebrity All-Star Game. Dat kwam er overigens uiteindelijk niet van, Kyrgios werd niet opgesteld. Het ABN AMRO-toernooi, dat ook Nederlander Robin Haase gestrikt heeft, valt nu opnieuw samen met het basketbalspektakel, maar een mogelijke afzegging is deze keer niet aan de orde, zegt Krajicek. ,,Kyrgios heeft er nu over kunnen nadenken, heeft beide opties naast elkaar gelegd en voor ons gekozen. Vorig jaar kreeg hij, nadat hij al had toegezegd, ineens een uitnodiging van de NBA.’’ Van Kyrgios weten we dat hij het enfant terrible van het tennis is. In zijn pas prille loopbaan verzamelde de huidige nummer 20 van de wereld voor tienduizenden euro's aan boetes wegens onsportief gedrag. Zo beet Kyrgios tijdens een partij tegenstander Stan Wawrinka al eens toe dat diens vriendin het bed had gedeeld met de Australische tennisser Thanasi Kokkinakis. Vorige week nog stapte een ongemotiveerde Kyrgios bij het masterstoernooi van Sjanghai zomaar van de baan af na één set.

Belemmering

Voor Krajicek vormde dat geen belemmering om hem opnieuw te strikken. ,,Je weet wie je vraagt. Hij is een karakter op de baan, brengt iets extra's en beschikt over weergaloze slagen. Hij kampt weleens met motivatieproblemen, maar als hij geïnspireerd tennist, is dat heel gaaf voor het publiek. Ik hoop dat hij veel wedstrijden gaat spelen in Ahoy.''



Roger Federer is in 2018 niet te bewonderen in Rotterdam. Krajicek deed niet eens een poging om de 36-jarige publiekstrekker te verleiden. ,,Dat kost ons het hele budget en dat is een risico’’, vertelt Krajicek. ,,In 2012 en 2013 heeft dat goed uitgepakt, maar in 2016 zegde hij af en toen hadden we uiteindelijk geen enkele top 10-speler. We willen af en toe best zo’n risico nemen, maar hebben nu gekozen voor een breed veld met grote talenten en enkele toppers. Net als vorig jaar. Toen zegden Nadal en Wawrinka af, maar hadden we nog steeds een heel mooi veld met veel top 10 en top 20-spelers. Daarom hebben we Federer dit jaar dus niet benaderd. Misschien doen we dat wel weer voor de editie van 2019.’’