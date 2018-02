Badr Hari druk met trainen en Neuer in 'rehab'

SportbytesVeel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Badr is aan het trainen

Voor Badr Hari is 3 maart de grote dag. Dan maakt de kickbokser zijn rentree tegen Hesdy Gerges. Hij laat op zijn Instagram zien dat-ie in elk geval druk bezig is met trainen voor zijn terugkeer in de ring.

Rico blij met 7 punten

Rico Strieder, speler van FC Utrecht, had met de midweekse speelronde uiteraard een drukke week. Net als alle eredivisiespelers. Op Instagram laat de Duitser weten dat hij niet ontevreden is met hoe de week is verlopen: 3 duels, 7 punten.

Neuer in 'rehab'

Manuel Neuer herstelt van een hardnekkige voetbreuk. Maar de keeper van Bayern München kan daardoor wel even de zon opzoeken. In welk tropisch oord de Duitser is, wordt niet vermeld. Wel is duidelijk dat er zon en heel veel palmbomen aanwezig zijn.

Zorgen om Neymar

'No pain, no gain', zette Neymar na het gewonnen duel met Toulouse bij een foto in Instagram stories. Beide enkels van de Braziliaan flink ingepakt met tape. Het leverde een hoop bezorgde reacties op van volgers, die zich afvragen of de sterspeler van Paris Saint-Germain wel op tijd hersteld is voor de Champions League-kraker van woensdag tegen Real Madrid.

De Jong blij met 'Stevie'

Niet Herving Lozano, Luuk de Jong of Marco van Ginkel, maar Steven Bergwijn was gisteravond het middelpunt van de feestvreugde bij PSV. Aanvoerder De Jong is in zijn nopjes met zijn ploeggenoot, die twee keer scoorde tegen Sparta (1-2). 'Stevie on fire'.