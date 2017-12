Badr Hari maakt rentree en stapt opnieuw in GLORY-ring

VideoBadr Hari keert komend voorjaar terug in de ring, dat heeft kickbokspromotor GLORY vanavond bekend gemaakt. 'The Golden Boy' zal op 3 maart in Rotterdam zijn rentree maken. ,,In het belang van het publiek en de sport keren we weer terug," aldus het zwaargewicht.