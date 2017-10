Bakelants breekt ruggenwervels en ribben bij val in ravijn

Ongeslagen België klopt Bosnië in spektakelstuk

20:17 België heeft zijn ongeslagen status behouden in de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland. De 'Rode Duivels' verzekerden zich vorige maand als eerste Europese land al van plaatsing voor de eindronde, maar lieten ook in het duel met Bosnië-Herzegovina geen punten liggen. De ploeg van de Spaanse bondscoach Roberto Martinez won in Sarajevo met 4-3.