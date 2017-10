Bale mist weer duel met oude liefde Tottenham Hotspur

Arbiter Mulder fluit wedstrijd van GA Eagles in Velsen-Zuid

12:15 Siemen Mulder is door de KNVB aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Telstar en Go Ahead Eagles. De 33-jarige arbiter uit Uithuizen wordt in het Rabobank Ijmond Stadion in Velsen-Zuid bijgestaan door zijn assistenten Frijn en Hoekstra.