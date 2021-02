Ballerini overrompelt Démare in eerste rit Tour de la Provence, Alaphilippe imponeert

Smaakmaker van de eerste, glooiende etappe over 179,3 kilometer van Aubagne naar Six-Fours-les-Plages was Ballerini's ploegmaat Julian Alaphilippe. De Franse wereldkampioen, die voor het eerst van zich deed spreken na zijn lelijke val in de Ronde van Vlaanderen, trok op 69 kilometer van de streep ten aanval. Hij kreeg Gianni Moscon en Giulio Ciccone met zich mee.

Het trio werd pas in de slotkilometers weer gegrepen, maar dat was voor Alaphilippe geen reden om de benen stil te houden. De Fransman nestelde zich in het Deceuninck–Quick-Step-treintje, en hielp zo Ballerini naar de zege. De 26-jarige Italiaan werd daarbij ook geholpen door Démare, die zijn sprint veel te vroeg begon en Ballerini in de slotmeters langszij zag komen. Démares landgenoot Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) spurtte naar de derde plaats, Nederlander Ide Schelling van Bora-hansgrohe werd knap zesde.

Quote Julian heeft laten zien dat de vorm goed is Davide Ballerini

,,Hij startte heel vroeg en pakte vijf, zes meter. Het duurde even voordat ik zijn wiel te pakken had”, analyseerde Ballerini de actie van Démare. De Italiaanse sprinter van Deceuninck–Quick-Step was onder de indruk van zijn ploegmaat Alaphilippe. ,,Hij is onze man voor het klassement. Julian heeft laten zien dat de vorm goed is.‘’



De Tour de la Provence, waar ook Bauke Mollema en Wout Poels aan meedoen, duurt tot en met zondag. De koninginnenrit is zaterdag, wanneer er wordt gefinisht op de Mont Ventoux.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

