Balotelli kan terug naar Engeland, Aké verwelkomt Solanke

Solanke naar AFC Bournemouth

Dominic Solanke verhuist van Liverpool naar Bournemouth. De Engelse club van Nathan Aké betaalt naar verluidt ruim 21 miljoen euro voor de 21-jarige spits, die bij de koploper van de Premier League amper speeltijd kreeg. Als huurling speelde Solanke in het seizoen 2015-2016 bij Vitesse, waarvoor hij zeven doelpunten maakte in de eredivisie.

De Engelsman stond toen onder contract bij Chelsea. In de zomer van 2017 verhuisde hij naar Liverpool. Solanke kwam in zijn eerste jaar bij de ‘Reds’ tot 21 competitiewedstrijden (één doelpunt) en drie optredens in de Champions League. Hij maakte ook zijn debuut in de nationale ploeg.

Thorsby op weg naar Serie A

Morten Thorsby lijkt op korte termijn de overstap te maken naar Sampdoria. De 22-jarige middenvelder heeft eerder deze week van SC Heerenveen toestemming gekregen om te onderhandelen met de Italiaanse club. Thorsby ontbrak gisteren op de eerste training van Heerenveen dit jaar.



Volgens Italiaanse media is Thorsby al persoonlijk akkoord met de nummer 7 van de Serie A. Mogelijk stapt Thorsby pas over in de zomer naar Italië. Dan is hij namelijk transfervrij. Wil Heerenveen nog iets aan de Noor verdienen, dan moet Thorsby deze maand nog worden verkocht. Heerenveen gaat overigens geen vervanger halen. De club zit ruim in de middenvelders. Met de komst van Rodney Kongolo en Ben Rienstra werd in de zomer al geanticipeerd op een vertrek van Thorsby.

Rommens naar TOP

TOP Oss heeft zich versterkt met Olivier Rommens. Dat maakte de club vrijdagmiddag bekend. De 23-jarige middenvelder komt over van NAC, waar zijn contract afgelopen week ontbonden werd.



Rommens tekent in Oss voor tweeënhalf jaar. De Belg wordt bij TOP herenigd met zijn jongere broer Philippe. Rommens is sinds afgelopen zomer hersteld van een zware kruisbandblessure. In Breda kwam hij echter niet tot zijn eredivisiedebuut.

Ajax haalt spits Traoré van Ajax Cape Town

Ajax heeft zich opnieuw versterkt in de tussentijdse transferperiode. Na de Argentijnse centrumverdediger Lisandro Magallán wordt ook spits Lassina Traoré per direct aan de selectie van trainer Erik ten Hag toegevoegd. Traoré bereikt 12 januari de leeftijd van 18 jaar. Hij ondertekent een contract tot de zomer van 2022 bij de Amsterdammers. Traoré doorliep de jeugdopleiding van Ajax Cape Town. Die club nam hem over van Rahimo FC uit Burkina Faso, het land waar Traoré vandaan komt. Traoŕe gaat met de selectie van Ajax mee op trainingskamp naar Florida. Ajax hervat de competitie zondag 20 januari in de Johan Cruijff ArenA tegen sc Heerenveen.

Balotelli naar de Premier League?

Mario Balotelli staat volgens Engelse en Italiaanse media voor een terugkeer in de Premier League. Het contract van de 28-jarige Italiaan loopt aankomende zomer af en de spits is niet van plan om zijn verblijf bij OGC Nice te verlengen. Daar bleef het enfant terrible dit seizoen doelpuntloos in tien competitiewedstrijden.



Newcastle United zou Balotelli terug willen halen naar Engeland en Patrick Vieira, coach van OGC Nice, heeft gezegd niet in de weg te zullen staan bij een vertrek van de Italiaan. ,,Ik heb hem wat extra dagen vrij gegeven om na te denken over zijn toekomst", zei Vieira over Balotelli, die eerder voor Liverpool en Manchester City speelde in de Premier League.

Bologna slaat dubbelslag bij Villarreal

Bologna staat halverwege het seizoen op een zorgwekkende achttiende plaats in de Serie A en dus had de ploeg van trainer Filippo Inzaghi en linksback Mitchell Dijks behoefte aan versterkingen. Die heeft Bologna gevonden in de personen van aanvaller Nicola Sansone en middenvelder Roberto Soriano, die beiden overkomen van Villarreal. Sansone is drievoudig Italiaans international, maar kwam dit seizoen nauwelijks meer in actie bij Villarreal. Soriano is achtvoudig Italiaans international en werd in de eerste seizoenshelft door Villarreal al verhuurd aan Torino.

Alderweireld langer bij Spurs

Toby Alderweireld voetbalt ook volgend seizoen bij Tottenham Hotspur. De leiding van de Engelse voetbalclub lichtte vandaag de optie in het na dit seizoen aflopende contract van de Belgische verdediger, die nu tot de zomer van 2020 aan Tottenham verbonden is. Trainer Mauricio Pochettino zei eind december al dat een akkoord over een langer verblijf met Alderweireld aanstaande was.



Alderweireld (29) voetbalt sinds de zomer van 2015 voor Tottenham. Daarvoor kwam hij uit voor Ajax, Atlético Madrid en Southampton. De verdediger speelde 88 interlands voor het Belgisch nationale elftal.

Jeffrey Bruma bijna uit lijden verlost

Fortuna Düsseldorf is volgens Bild bereid Jeffrey Bruma uit zijn lijden bij VfL Wolfsburg te verlossen. De 27-jarige Nederlandse verdediger speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd voor de huidige nummer vijf van de Bundesliga en gaf eerder al aan open te staan voor een winters vertrek. “

,,In het eerste seizoen hier heb ik tot mijn blessure bijna alles gespeeld. Daarna heb ik maandenlang aan de kant gestaan. Fysiek ben ik er weer bovenop gekomen. Toch kiest de trainer op dit moment voor andere spelers. Daarom sta ik open voor iets anders", aldus Bruma, die nog een contract tot medio 2021 heeft.



Fortuna Düsseldorf is de huidige nummer veertien van de Duitse competitie en kan volgens de Duitse krant wel een een sterke leider in het hart van de defensie gebruiken.

Parma haalt Cáceres

Martín Cáceres is op weg naar Parma. Dat meldt Gazzetta dello Sport. De Italiaanse club, die momenteel twaalfde staat in de Serie A, pikt de 84-voudig international van Uruguay op bij Lazio. De 31-jarige verdediger tekent een contract tot juni 2020 bij Parma, dat ook nog de 29-jarige rechtsback Vincent Laurini wil overnemen van Fiorentina.