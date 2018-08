Baptista terug uit pensioen, Real wil koste wat kost een spits

Lopetegui heeft alles over voor een '9'

Hoewel iedereen bij Real Madrid zegt zich nergens zorgen over te maken, werd er binnenskamers wel degelijk geschrokken gereageerd op de verloren Super Cup tegen stadgenoot Atlético (4-2). Marca meldt dat trainer Julen Lopetegui er bij het bestuur op heeft aangedrongen nog een echte 'nummer 9' naar de club te halen. De Spaanse sportkrant noemt Rodrigo (Valencia), Mauro Icardi (Internazionale) en Timo Werner (RB Leipzig) als mogelijke kandidaten.

Volledig scherm Wordt Rodrigo de nieuwe spits van Real? © EPA

Baptista duikt op in Roemenië

Julio Baptista leek na zijn mislukte avontuur in de MLS bij Orlando City met voetbalpensioen, maar niets is minder waar. CFR Cluj, nog volop in de race om een Europa League-ticket, maakte vandaag de komst van de 36-jarige Braziliaanse aanvaller bekend. Baptista speelde in zijn hoogtijdagen voor Sevilla, Real Madrid, Arsenal en AS Roma, maar stond in januari 2017 voor het laatst op een wedstrijdformulier. Voor het Braziliaanse nationale elftal kwam Baptista in 47 interlands 5 keer tot scoren.

Henry kan boze Poyet opvolgen bij Bordeaux

Volledig scherm Thierry Henry was tijdens het WK assistent-coach bij België. © AFP De Franse voetbalclub Girondins Bordeaux heeft Thierry Henry op het oog als vervanger van trainer Gustavo Poyet. De 41-jarige Henry werkt als assistent van bondscoach Roberto Martinez bij België. De Fransman heeft al laten doorschemeren open te staan voor een klus als hoofdtrainer.



Poyet werd vrijdag door de clubleiding van Bordeaux voor minimaal een week geschorst. De vijftigjarige Uruguayaan had een dag eerder na de winst op FC Marioepol in de derde voorronde van de Europa League keihard uitgehaald naar de clubleiding. Op de persconferentie sprak Poyet schande van het transferbeleid van de club. ,,Het is een schande'', brieste Poyet op de persconferentie. ,,De clubleiding probeert een mes in mijn rug te steken." Voorzitter Stéphane Martin besloot als reactie zijn trainer te schorsen. Eric Bedouet, de conditietrainer van Bordeaux, heeft voorlopig de verantwoordelijkheid gekregen over het elftal.

Sevilla huurt Gonalons

Maxime Gonalons verruilt Rome voor minimaal één jaar voor Sevilla. Volgens EFE komt de verdedigende middenvelder later vandaag naar Spanje. Ook de medische keuring zou nog dit weekend plaatsvinden. Het gaat om een huurperiode van een seizoen met optie tot koop. De 29-jarige Gonalons verruilde vorig jaar Lyon voor Roma, maar wist hier nog niet het verschil te maken.

Volledig scherm © AFP

Tagliafico blijft ondanks interesse bij Ajax

Nicolás Tagliafico is sinds zijn komst eerder dit jaar snel uitegroeid tot belangrijke kracht in de basiself van Ajax. Zo werd hij afgelopen dinsdag tijdens de wedstrijd met Standard Luik uitgeroepen tot man van de wedstrijd. In een interview, vandaag te lezen in deze krant, heeft de Argentijn het over zijn toekomst.



,,Die ligt zeker komend seizoen bij Ajax. Ik heb ook de geruchten gehoord over Betis Sevilla, maar ik blijf bij Ajax. Ik ben hier net en voel me steeds beter op mijn gemak. Of ik later weer terug wil keren in de Primera Division? Mijn jaartje bij Real Murcia (seizoen 2012-2013) was in een andere fase van mijn carrière. Ik zeg niet: mijn loopbaan is mislukt als ik daar niet terecht kom. Ik heb nu meer gevoel bij de Premier League in Engeland. Ooit wil ik in de sterkste competitie van de wereld spelen.’’

Roberto Carlos wordt technisch directeur

Als we de Portugese krant Record moeten geloven, wordt Roberto Carlos de nieuwste aanwinst van Sporting Portugal. De legendarische back die met Real Madrid onder meer vier keer kampioen werd en drie keer de Champions League won, is dicht bij een rol als technisch directeur bij de club.



In september zullen er verkiezingen worden gehouden over wie het voor het zeggen krijgt binnen de club en Carlos heeft een overeenkomst gesloten met kandidaat Rui Jorge Rego. Gisteren tweette de Braziliaan al een foto van de twee.

Denayer in Lyon om deal af te ronden

Jason Denayer is in Lyon gearriveerd om zijn transfer naar de Franse club af te ronden, zo meldt L'Equipe . De club van Memphis Depay en Kenny Tete wil de achterste linie graag nog wat versterken en heeft daarvoor het oog laten vallen op de back van Manchester City. De achtvoudig Belgisch international werd sinds 2014 ieder seizoen uitgeleend en heeft dan ook nog geen competitie-optreden in de hoofdmacht van de Premier League-kampioen achter zijn naam staan.

Volledig scherm Denayer (links) kwam wel in actie tijdens de International Champions Cup, tijdens de voorbereiding. © Getty Images

Blessure houdt Janssen bij Tottenham

Vincent Janssen belandde al snel naar zijn droomtransfer naar Tottenham Hotspur op een zijspoor. Afgelopen seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Fenerbahçe. De spits zelf ziet een nieuw avontuur bij een andere club wel zitten, een mening die Spurs-manager Mauricio Pochettino deelt. Janssen komt niet voor in de plannen van de Argentijnse oefenmeester, zo bleek al toen hij geen rugnummer toegewezen kreeg, maar The Sun meldt dat een blessure het vertrek van de Nederlander blokkeert.

Volledig scherm Vincent Janssen. © ANP

Real wil profiteren van UEFA-sanctie PSG

Florentino Pérez is volgens de Spaanse sportkrant Sport de wanhoop nabij over de vervanging van de naar Juventus vertrokken Cristiano Ronaldo. Real Madrid zou liefst 300 miljoen euro over hebben voor Neymar. Paris Saint-Germain zou de voormalige aanvaller van Barcelona echter alleen laten gaan indien de club eind deze maand sancties krijgt van de UEFA. De Europese voetbalbond onderzoekt nog steeds of PSG de Financial Fair Play-regels heeft overtreden.