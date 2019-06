Barça aast op Guerreiro, Spijkerman en Talan aan de slag bij Heerenveen

TransferTalkDe transferperiode is geopend. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

United zoekt opnieuw contact met Tielemans

Manchester United ziet in Youri Tielemans de opvolger voor Paul Pogba, die mogelijk naar Real Madrid vertrekt. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Leicester City had gehoopt om zijn huurling snel definitief vast te leggen, maar de interesse van Ole Gunnar Solskjaer kan die plannen in de war sturen. Bij Leicester klonken de voorbije weken weer optimistische geluiden: ze roken hun kans nadat Tottenham Hotspur was afgehaakt. Tielemans keert sowieso niet terug naar AS Monaco. De Rode Duivel kende een fantastische start in de Premier League na een moeilijk avontuur in het Prinsdom. Tielemans zag een verlengd verblijf bij Leicester wel zitten, maar door de interesse van grotere clubs wil hij eerst rustig alle opties bekijken.

Volledig scherm © BELGA

Guerreiro moet met Alba concurreren

Barcelona ziet in Raphaël Guerreiro (25) een goede concurrent voor Jordi Alba. Het contract van de Portugese linksback bij Borussia Dortmund loopt volgend jaar af. Zijn afkoopsom zou rond de 25 miljoen euro liggen. Volgens de Catalaanse sportkrant Sport denkt Barça ook aan Filipe Luis (Atlético Madrid) en Alberto Moreno (FC Liverpool).

Volledig scherm © Getty Images

Eagles kiezen voor De Gier

Jack de Gier (50) gaat komend seizoen aan de slag als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles. De ex-prof tekent bij de eerstedivisieclub uit Deventer een contract voor één jaar. Hij is de opvolger van John Stegeman, die bij PEC Zwolle in dienst treedt. Lees verder.

Volledig scherm Jack de Gier. © BSR Agency

Sampdoria moet op zoek naar nieuwe trainer

Het contract van coach Marco Giampaolo bij Sampdoria is in onderling overleg ontbonden. De verwachting in Italië is dat hij op korte termijn bij AC Milan in dienst treedt.



De 51-jarige Giampaolo was drie seizoenen werkzaam in Genua. Zijn contract liep nog een jaar door. Met Sampdoria eindigde hij afgelopen seizoen op de negende plaats in de Serie A. ,,Samen hebben we vooruitgang geboekt en mooie momenten beleefd”, liet voorzitter Massimo Ferrero weten. ,,Onze volgende coach, die ik snel genoeg zal aankondigen, moet op zijn werk voortbouwen.” Bij AC Milan zou een contract voor twee jaar voor Giampaolo klaarliggen, als opvolger van de opgestapte Gennaro Gattuso.

Volledig scherm Marco Giampaolo leek bij de laatste competitiewedstrijd al afscheid te nemen. © Getty Images

Spijkerman en Talan assistenten bij Heerenveen

Hennie Spijkerman (68) en Jeffrey Talan (47) treden als assistent-trainer toe tot de technische staf van sc Heerenveen. Zij zullen komend seizoen nauw samenwerken met hoofdcoach Johnny Jansen.



Spijkerman komt over van FC Groningen waar hij afgelopen seizoen assistent-trainer was van Danny Buijs. In diezelfde functie was de oud-doelman daarvoor jarenlang werkzaam bij Ajax. Talan speelde acht seizoenen voor sc Heerenveen en werd in 2010 jeugdtrainer bij de Friese club. De afgelopen jaren was de oud-international werkzaam als hoofd jeugdopleiding. Na de zomer verruilt Talan die functie voor een rol als assistent-trainer.

Volledig scherm Hennie Spijkerman was tot voor kort assistent van Danny Buijs bij FC Groningen. © BSR Agency

Arsenal wil Özil slijten

Waar Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang en Alexandre Lacazette hoopt te behouden voor de club, wil het een andere vedette juist van de hand doen. Mesut Özil (30) lijkt na zes seizoenen op weg naar de uitgang bij de Gunners, meldt The Mirror. De Duitse stylist slaagde er mede door zijn houding in het veld nooit in voor een langere periode onomstreden te zijn bij de technische staf en fans. Met zijn salaris drukt Özil flink op de begroting en omdat zijn contract nog tot medio 2021 loopt, hoopt Arsenal deze zomer nog flink te kunnen cashen. Manager Unay Emery zou dat geld graag in nieuwe spelers steken. Arsenal greep na een teleurstellend seizoen voor het derde jaar op rij naast Champions League-voetbal.

Volledig scherm Mesut Özil. © AFP

Napoli werkt aan transfer Lozano

Napoli lijkt voorlopig de enige serieuze gegadigde om Hirving Lozano deze zomer over te nemen van PSV. De 23-jarige Mexicaan zou volgens Sky Italia zelfs al 'ja’ hebben gezegd tegen een aanbod van die club, waarbij hij jaarlijks zo'n 4,5 miljoen euro kan opstrijken. Napoli heeft 50 miljoen euro over voor Lozano, inclusief mogelijke bonussen.



Een struikelblok zouden de portretrechten van Lozano kunnen zijn. Napoli houdt de portretrechten van spelers in eigen beheer, waardoor Lozano enkele miljoenen euro's door sponsordeals mis zou kunnen lopen. Achter de schermen wordt bij de Italiaanse topclub gewerkt aan een tussenoplossing die beide partijen tot tevredenheid stemt. Bij Napoli staan ook voormalig Ajacieden Arek Milik en Amin Younes onder contract. Dries Mertens maakte al in 2013 de overstap van PSV naar Napoli en groeide uit tot één van de meest scorende spelers uit de clubhistorie.

Volledig scherm Hirving Lozano. © BSR Agency

Jansma biedt zich aan bij ADO

Volledig scherm Kees Jansma. © ANP Kippa Kees Jansma is gestopt als presentator van De Tafel van Kees en Natafelen op FOX Sports, maar uit het voetbal verdwijnt hij nog niet helemaal. Jansma (71) schuift komend seizoen met enige regelmaat aan bij de NOS en FOX Sports en verklapt in VK Magazine dat hij zich als interim-directeur heeft aangeboden bij ADO Den Haag. De kans dat de club, die na het vertrek van Mattijs Manders op zoek is na een nieuwe algemeen directeur, ingaat op het aanbod van Jansma acht hij zelf niet zo groot. ,,Er ligt een verleden tussen de Chinese eigenaar Hui Wang, ADO en mij, dus ze staan vast niet te juichen.” Jansma vertrok bij ADO als lid van de RvC na een akkefietje met Wang.

De Jong denkt op vakantie na over Mexicaanse interesse

Volledig scherm Luuk de Jong in actie in de finale van de Nations League tegen Portugal. © ANP Luuk de Jong (28) weet zich opnieuw in de belangstelling van een Mexicaanse topclub. Nadat vorig jaar Club América diverse pogingen ondernam om hem vast te leggen, heeft nu Monterrey interesse in de mede-topscorer van de eredivisie van afgelopen seizoen.



Het is een van de vele clubs die de goalgetter van PSV wil hebben. Mexicaanse media reppen zelfs al over een op handen zijnde transfer, maar het Eindhovens Dagblad stelt dat er nu nog niets concreet is. De Jong is momenteel met vakantie en denkt de komende weken rustig na over de toekomst.



Vorig jaar zag De Jong na een tijdje wikken en wegen af van de aanbieding van Club América en verlengde hij zijn contract bij PSV, tot 2021. Daar zal hij geen spijt van hebben, puur kijkend naar zijn persoonlijke prestaties in het afgelopen seizoen. De landstitel ging aan PSV voorbij, maar De Jong beleefde een topseizoen. In januari 2018 - toen de interesse van Club América naar buiten kwam - had De Jong een totaal andere status bij PSV dan nu. Destijds belandde hij zelfs kortstondig op de bank, maar dit seizoen miste hij geen seconde in de eredivisie en was hij onmisbaar in het elftal van Mark van Bommel.



PSV wil hem komend seizoen opnieuw dolgraag houden en gaat hem daarom een nieuw voorstel doen. Een stap van De Jong naar Mexico lijkt op voorhand niet de meest logische, ook in verband met zijn plek als pinchhitter bij Oranje. De Jong moet bij een overstap in ieder geval vele miljoenen kosten. Hij kwam in de zomer van 2014 voor ruim vijf miljoen euro van Borussia Mönchengladbach naar PSV.