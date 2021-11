Barça bij zege op Benfica ronde verder, Juve en Chelsea vechten om koppositie

Rapport Onherken­baar GA Eagles ontheemd in eigen huis en loopt flinke fysieke schade op: ‘Het was ondermaats’

‘Football without fans is nothing’. Het spandoek op de ontheemde B-side kon amper treffender zijn deze zondagmiddag. Al was het ongetwijfeld niet de bedoeling dat Go Ahead Eagles de tekst tegen FC Groningen (0-1 verlies) zó letterlijk zou nemen. Na weken vol passie en meeslepende voetbalavonden stemde deze late novemberdag haast melancholisch.

21 november