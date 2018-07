Barça haalt Franse verdediger, Juve wil ook Godín

Leroy George heeft een aanbieding tot contractverlenging bij Melbourne Victory naast zich neergelegd. Dat laat de club weten in een officieel statement: ,,Ondanks de beste bedoelingen van de club over een langere periode heeft de 31-jarige een zeer verbeterde aanbieding geweigerd. George heeft aangegeven een lucratieve deal te willen hebben om nog langer zo ver van huis te willen spelen. Een terugkeer naar Nederland, waar George is geboren, sluit hij voorlopig uit. ,,Ik wil nog twee jaar in het buitenland voetballen. Dan ben ik 33 jaar en dan zien we het wel verder."



George voetbalde in Nederland voor FC Utrecht en NEC, waarna hij via Qarabag uit Azerbeidzjan, het Turkse Göztepe Izmir en het Turkse Adana Demirspor in Melbourne terecht kwam.