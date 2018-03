Barça in Spakenburg? 1 aprilgrappen in de sport

Video Bij titel in Formule 2 rijdt Nyck de Vries in 2019 in Formule 1

12:13 Voor Nyck de Vries gloort een plekje in de Formule 1. Als de Fries komend seizoen kampioen wordt in de Formule 2 heeft hij de toezegging dat er in 2019 een stoeltje bij McLaren voor hem wordt gereserveerd. Dat heeft De Vries gezegd in het Ziggo Sport-programma Formule 1 Café.