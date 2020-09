Barça laat Luis Suárez voor 6 miljoen euro naar Atlético gaan

VIDEO Italiaans OM bekijkt rol Juventus in zaak rond vervalst examen Luis Suárez

23 september Het Openbaar Ministerie in Perugia onderzoekt de rol van Juventus in de kwestie rond het vervalste inburgeringsexamen van Luis Suárez. Uit afgeluisterde telefoongesprekken tussen de universiteit en vertegenwoordigers van de club zou blijken dat Juventus heeft ‘onderhandeld’ over het examen en heeft beloofd andere spelers die een inburgeringscursus zouden moeten afleggen naar hen toe te sturen. Het OM onderzoekt of sprake is van corruptie, ook de Italiaanse voetbalbond is een onderzoek gestart.