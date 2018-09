Barça vreest halfvol stadion tegen PSV door vroege aftrap

Het tijdstip botst met de Spaanse werkuren, zo schrijft de krant AS, en Barça vreest daarom dat het stadion bij lange na niet vol zit als de wedstrijd begint. Veel fans die van buiten Barcelona komen, zullen niet aanwezig zijn, zo is de verwachting.



De wedstrijd tegen PSV is het enige duel dat Barcelona dit seizoen om 18.55 uur thuis speelt. Tegen Tottenham Hotspur en Inter wordt er om 21.00 uur afgetrapt.