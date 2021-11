Barcelona blijft tegen Benfica steken op gelijkspel en moet vrezen voor mislopen knock-outfase

Om alles in eigen hand te houden moet Barcelona de laatste wedstrijd winnen van Bayern München, dat vanavond met 1-2 won van Dynamo Kiev en al zeker is van de groepswinst. Bij een overwinning op Benfica was Barcelona zeker geweest van de tweede plek in de poule, maar door het 0-0 gelijkspel is alles nog mogelijk. Bij een nederlaag van Barcelona in München en een overwinning van Benfica op Dynamo Kiev gaat Benfica zelfs nog door.



Barcelona kreeg wel kansen op het natte veld van Camp Nou. Memphis Depay was in de eerste helft een paar keer gevaarlijk, maar de grootste mogelijkheid was voor Nicolas Otamendi aan de overkant van het veld. De Argentijnse verdediger dacht Benfica op mooie wijze op voorsprong te schieten. Maar de bal uit de hoekschop zou de achterlijn hebben gepasseerd waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Yusuf Demir raakte na een mooie actie de lat.

Volledig scherm Frenkie de Jong. © AP

In de tweede helft schoof De Jong iets meer mee naar voren en kreeg hij twintig minuten voor tijd zelfs een grote kans om met zijn hoofd de 1-0 binnen te knikken, maar doelman Odysseas Vlachodimos bleek vanavond niet te passeren. De formatie van coach Xavi behield ook de rest van het duel een groot overwicht, maar verzuimde de kansen te benutten. In de blessuretijd kreeg invaller Haris Seferovic nog een niet te missen kans, maar de Zwitser schoof de bal in twee instanties naast en liet daarmee na om Barcelona de genadeklap te geven.

Depay en De Jong maakten de negentig minuten vol, Luuk de Jong bleef de hele wedstrijd op de bank.

,,We hadden hier willen winnen. We zijn een beetje teleurgesteld", zei De Jong voor de camera van RTL7. ,,Ik had het gevoel dat we beter waren, al kregen we geen megakansen. We verdienden het wel om te winnen", aldus de middenvelder die nog vertrouwen heeft in een goede afloop. ,,Bayern is een hartstikke goed tegenstander, dat weet iedereen. Maar we staan nog steeds tweede en gaan erheen om te winnen.”

