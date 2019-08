Barcelona neemt afscheid van Malcom, Larsson naar Spartak Moskou

De transferperiode in Europa draait op volle toeren en dus regent het nieuwtjes over spelers die wisselen van club. In Engeland is de laatste week van de transferperiode al ingegaan, in de rest van Europa hebben de clubs nog tot 31 augustus. Mis hier niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Malcom naar Zenit

Het huwelijk tussen Malcom en Barcelona blijft beperkt tot één seizoen. Barcelona haalde Malcom vorig seizoen voor 41 miljoen euro op bij Girondins Bordeaux en krijgt nu veertig miljoen euro overgemaakt van Zenit Sint-Petersburg. En dat terwijl de Braziliaan tot slechts zes basisplaatsen kwam in La Liga. Malcom tekent een contract voor vijf seizoenen in Rusland.

McBurnie recordaankoop voor Sheffield United

Sheffield United is er eindelijk in geslaagd om Oliver McBurnie te contracteren. De 23-jarige international van Schotland komt voor 22 miljoen euro over van Swansea City. De in Leeds geboren spits tekende een contract voor vier jaar bij Sheffield United, dat als nummer twee achter kampioen Norwich City ook rechtstreeks promoveerde naar de Premier League.



McBurnie is met grote afstand de duurste speler in de clubhistorie van The Blades. Eerder deze zomer verbrak de club het eigen record al door 11 miljoen euro te betalen aan Bournemouth voor de Franse aanvaller Lys Mousset, maar nu werd dat bedrag dus verdubbeld.

Sheffield United on Twitter Another one for Wilder 😁✍️ #SUFC 🔴

Wagué maakt promotie naar hoofdmacht FC Barcelona

FC Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft Moussa Wagué per direct toegevoegd aan zijn selectie. De twintigjarige rechtsback maakte vorig jaar de overstap van het Belgische KAS Eupen naar FC Barcelona na een goed WK met Senegal, maar werd vorig seizoen nog gestald in FC Barcelona B. Daar scoorde hij twee keer in twintig duels, maar Wagué deed in de laatste weken van het seizoen ook al mee bij het eerste in de wedstrijd tegen SD Huesca (0-0), Celta de Vigo (2-0 nederlaag) en SD Eibar (2-2). Nu komt Wagué dus definitief bij het eerste, waar hij op rechtsback moet concurreren met Sergi Roberto en Nelson Semedo. Wagué zal gaan spelen met rugnummer 16.

FC Barcelona on Twitter LATEST NEWS💥] @Moussa_WagueOff, with the first team 👏 👕 He'll wear No.16 All the information, here 👉 https://t.co/pgRogXYxB3

Twee nieuwe aanvallers voor NAC

NAC huurt dit seizoen de Schotse vleugelaanvaller Glenn Middleton (19) van Rangers, de club van manager Steven Gerrard. De 1.75 meter kleine Middleton, tot medio 2023 onder contract bij Rangers, wordt in Schotland omschreven als een bijzonder snelle linksbuiten met een sterk lichaam die fysiek zijn mannetje staat. Op zijn twaalfde werd hij opgenomen in de opleiding van Norwich City en twee jaar later voor het eerst opgemerkt door de Schotse voetbalbond. Tot een officieel debuut namens Norwich City kwam het niet voor Middleton.

Het had wat voeten in de aarde, maar Boris Kudimbana kan zich dan eindelijk NAC-speler noemen. Vijf weken nadat hij als stagiair kwam aanwaaien, heeft de kopsterke spits zijn krabbel gezet onder een eenjarig contract in Breda. Kudimbana werd als voetballer gevormd bij Club Brugge en Zulte Waregem en besloot zich daarna op zijn studie te richten. Dat verklaart grotendeels waarom hij de voorbije jaren in het Belgisch amateurvoetbal voor de laagvliegers Woluwe Zaventem, FC Pepingen-Halle en KSV Temse uitkwam.

De verwachting is dat de beresterke Kudimbana dit seizoen vooral als stormram ingezet wordt. Trainer Ruud Brood heeft verder nog Finn Stokkers, Huseyin Dogan en Sydney van Hooijdonk voor de spitsposities.

De la D2 amateur en jupileur league en hollande 🤫 le travaille paie en silence @kudisensei @boriskudi From the amateur level belgium to a pro contract in holland.. The hard work payed off behind the scenes 🤫 @boriskudi 9,360 Likes, 0 Comments - Romelu Lukaku (@romelulukaku) on Instagram: "De la D2 amateur en jupileur league en hollande 🤫 le travaille paie en silence @kudisensei..."

Larsson maakt transfer naar Spartak Moskou

Jordan Larsson vervolgt zijn loopbaan bij Spartak Moskou. De 22-jarige zoon van Henke Larsson komt over van het Zweedse IFK Norrköping, waar hij nog tot eind 2020 onder contract stond. Hij scoorde daar dit seizoen al elf keer in zestien duels in de Zweedse competitie. De in 1997 in Rotterdam geboren aanvaller speelde eerder voor Helsingborg en NEC. Larsson gaat in Rusland spelen met rugnummer 23, zoals basketballegende Michael Jordan (waar hij naar vernoemd is) ook altijd deed.

FC Spartak Moscow on Twitter 🔥 Джордан Ларрсон - игрок "Спартака" 🔥 Наш клуб согласовал со шведским "Норрчёпингом" условия перехода нападающего Джордана Ларссона. 🔴⚪ Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в "Спартаке"! https://t.co/8LZQYBX7Ps #Ларрсон #Спартак #силавединстве

Volledig scherm Jordan Larsson met het shirt van zijn nieuwe club. © Spartak Moskou

Peterson verlaat Heracles voor Swansea City

Kristoffer Peterson (24) vertrekt voor drie jaar naar Swansea City. De aanvaller reisde woensdag af naar Wales, slaagde voor de medische test en zette zijn handtekening. Voor Peterson komt een grote wens uit. De speler wilde graag een nieuwe stap maken en aasde al voor de derde transferperiode op rij op een transfer. Heracles werkte mee en gaf hem alle ruimte om in gesprek te gaan met Swansea, de club uit Wales.

De Zweedse aanvaller kwam in 2017 over van FC Utrecht, waar hij geen vaste basisspeler was. In Almelo voelde hij zich beter, werd een vaste kracht en raakte begin vorig seizoen in topvorm. Hij verdiende er een plek in de nationale selectie van Zweden mee. Daarna kwam de dip, die aanhield tot het einde van het seizoen. Peterson speelde 85 officiële wedstrijden voor Heracles en daarin maakte hij 25 doelpunten en gaf hij 13 assists. Heracles nam Peterson in de winter van 2017 over van FC Utrecht.

,,Kristoffer heeft sinds zijn komst naar Heracles Almelo in januari 2017 een behoorlijke groei doorgemaakt. Met zijn inzet, doelpunten en assists is hij van grote waarde geweest voor onze club. En hoewel wij het jammer vinden dat hij vertrekt, is dat ook voor ons als club een bewijs dat wij spelers helpen in hun ontwikkeling”, zegt technisch manager Tim Gilissen over de transfer.

Deze voorbereiding speelde en trainde Peterson amper vanwege knieklachten. Het leverde hem geen problemen op bij de medische keuring in Wales.

Volledig scherm Kristoffer Peterson. © Lars Smook

Real Madrid toont opnieuw interesse in Van de Beek

Marca berichtte op 26 juni dat Donny van de Beek kon rekenen op interesse van Real Madrid, maar alleen als de Spaanse topclub er niet in zou slagen Paul Pogba los te weken bij Manchester United. Dat ‘Plan B', zoals Van de Beek destijds werd genoemd, lijkt nu in werking te worden gesteld door De Koninklijke. Marca meldt dat Real Madrid van plan is om Van de Beek voor 60 miljoen euro weg te halen bij Ajax, dat eerder deze zomer al Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt verkocht. Er is echter een vrij belangrijk persoon die nog overtuigd moet worden voor dit Plan B: Zinédine Zidane. De coach van Real Madrid blijft erbij dat alleen Paul Pogba de juiste versterking is voor zijn middenveld, maar Manchester United zou minimaal 150 miljoen euro verlangen voor de Fransman.

Paul Pogba en Christian Eriksen lijken niet haalbaar voor Real Madrid deze zomer, dat de pijlen volgens Marca daarom weer gericht heeft op Donny van de Beek. #vandebeek #donnyvandebeek #ajax #realmadrid #marca 404 Likes, 1 Comments - AD Sportwereld (@adsportwereld) on Instagram: "Paul Pogba en Christian Eriksen lijken niet haalbaar voor Real Madrid deze zomer, dat de pijlen..."

Nainggolan vanwege vrouw naar Cagliari

De Belgische middenvelder Radja Nainggolan (31) zal vandaag een contract tekenen bij Cagliari, de club waar hij doorbrak en de stad waar hij zijn echtgenote Claudia ontmoette. Zijn keuze komt ook tot stand door persoonlijke redenen, want zijn vrouw vecht momenteel tegen kanker.

Nainggolan kiest met zijn keuze voor een terugkeer naar Cagliari dus vooral voor zijn vrouw Claudia (37), moeder van hun kinderen Aysha (7) en Mailey (bijna 3). De voormalige Rode Duivel liet Internazionale gisteren weten dat hij absoluut terug wil naar Cagliari, de club uit Sardinië waar hij tussen 2010 en 2014 zijn doorbraak beleefde. Zijn makelaar legde gisteravond de laatste hand aan de overeenkomst tussen speler en club. Internazionale, dat Nainggolan na een turbulent seizoen graag ziet vertrekken, respecteert zijn wens om terug te keren naar de geboortestad van zijn vrouw Claudia. Een stap terug van een Champions Leagueclub naar een degradatiekandidaat in de Serie A om haar bij te staan.

Volledig scherm Radja Nainggolan als overbodige speler bij Internazionale in de voorbereiding op dit seizoen. © Getty Images Volledig scherm Radja Nainggolan als speler van Cagliari in actie tegen Internazionale op 17 oktober 2010. © AP

Emre Mor op huurbasis naar Galatasaray

Emre Mor zal dit seizoen op huurbasis gaan spelen voor Galatasaray. De club uit Istanbul huurt de 22-jarige vleugelaanvaller van Celta de Vigo, waar Mor vorig seizoen slechts 366 minuten speelde. De club uit Galicië kocht Mor twee jaar geleden nog voor 13 miljoen euro weg bij Borussia Dortmund, waar de linkspoot ook niet wist door te breken. Mor werd geboren in Denemarken, maar de 1,69 meter lange aanvaller speelde al vijftien interlands voor zijn vaderland Turkije.

Yakında görüşmek üzere @galatasaray 💛❤ Road to istanbul with @turkishairlines ✈️ 362.1k Likes, 24k Comments - Emre Mor (@emre.mor9) on Instagram: "Yakında görüşmek üzere @galatasaray 💛❤ Road to istanbul with @turkishairlines ✈️"

Dani Alves naar São Paulo

De Braziliaanse rechtsback Daniel Alves (36) keert terug naar zijn vaderland. Hij tekent een contract tot eind 2022 bij São Paulo. De aanvoerder van het Braziliaanse elftal, vorige maand met de Seleção nog winnaar van de Copa América, zat zonder club nadat zijn contract bij Paris Saint-Germain deze zomer afliep.

De rechtsback, die in Brazilië doorbrak bij Bahia en daarna voor Sevilla, FC Barcelona, Juventus en Paris Saint-Germain speelde, maakte net als zijn nieuwe club de overgang bekend via een filmpje op social media.

#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! Bem-vindo à sua casa, @danialves! 🇾🇪❤️ 372.3k Likes, 15.8k Comments - São Paulo FC (@saopaulofc) on Instagram: "#DaniEstáAqui, com contrato até dezembro de 2022! Bem-vindo à sua casa, @danialves! 🇾🇪❤️"