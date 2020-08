Barcelona schudt op grondvesten: afstraffing zal verregaande gevolgen krijgen

Door Edwin Winkels



Gerard Piqué, de tweede aanvoerder van FC Barcelona na Leo Messi, was eerlijk, direct na de slechtste, meest beschamende wedstrijd die hij ooit heeft meegemaakt. ,,We hebben de bodem bereikt. De club is aan een verandering toe. En dan heb ik het niet specifiek over de trainer of de spelers. Ik wil niemand aanwijzen, al zal ik de eerste zijn om te vertrekken als er vers bloed komt. Maar er moet vooral structureel iets gebeuren.”